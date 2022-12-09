Tử vi 2 ngày tới (10,11/12/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%,3 con giáp trúng số tiền tỷ, cuộc sống lên hương, vận trình hưởng đủ mọi vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 12:19

Tử vi 2 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thăng cấp vượt trội, tài lộc hanh thông, đón nhận cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có ý chí tương đối mạnh mẽ, không thay đổi mục tiêu dù gặp áp lực hay khó khăn. Chính vì vậy mà trong môi trường làm việc họ rất được lòng sếp vì đức tính không ngại vất vả để có được thành công của mình. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần này cho biết con đường hậu vận của tuổi Sửu cực kỳ thuận lợi khi được đại lợi đại cát ở mọi phương diện. Về công việc, người tuổi Sửu đã nỗ lực không ngừng trong thời gian qua nên khoảng thời gian sắp tới, họ sẽ nhận được khen thưởng và thăng tiến rất lớn, chỉ cần chịu khó nắm bắt thêm các cơ hội, nhất định sẽ gặt hái thêm nhiều thành công.

Ngoài ra đường tình duyên cũng bằng phẳng không có gì đáng lo ngại nếu Sửu biết cách chia ly thời gian của mình hợp lý cho công việc lẫn chuyện tình cảm, còn lại không có gì đáng lo ngại. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần này cho biết con đường hậu vận của tuổi Sửu cực kỳ thuận lợi khi được đại lợi đại cát ở mọi phương diện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán 2 ngày tới cho biết, con đường tương lai của người tuổi Tuất sắp sửa có những cơ hội thăng quan tiến chức khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cụ thể đường vận trình của tuổi Tuất sẽ có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Tuy nhiên bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một xíu nhằm tránh những rủi ro không đáng có, cản bước sự thăng tiến của Tuất trong thời gian tới. Trong 2 ngày này, một số còn gặp vận may độc đắc trúng số tiền tỷ dễ như chơi. 

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Cụ thể đường vận trình của tuổi Tuất sẽ có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 2 ngày tới cho biết, những người cầm tinh Ngựa sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Ngoài ra đây còn là thời điểm vận khí cuả người tuổi Ngọ, họ có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa. Nhìn chung mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất.

Cụ thể công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công, cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao.

Đường kinh doanh cũng phất lên trông thấy khi được quý nhân chỉ đường dẫn lối vượt qua mọi gian khó để có được thành công, giúp bản mệnh thu về nguồn thu nhập lớn. 

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 Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 8/12 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ưu ái, vận trình khai thông, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài lộc chạm đỉnh của chóp

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 8/12 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ưu ái, vận trình khai thông, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài lộc chạm đỉnh của chóp

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h ngày 9/12/2022 tới đây cho biết, có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sắp trở mình sau thời gian chật vật, vận trình khởi sắc rõ rệt, hưởng trọn phúc lộc vô biên, sự nghiệp rực sáng.

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