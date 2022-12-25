Thần Tài 'mở kho phát lộc' cuối tuần (25/12): 3 con giáp thoát kiếp nghèo khó, xóa sạch nợ nần, lội ngược dòng 'trúng số tiền tỷ', sự nghiệp bừng sáng, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 03:36

3 con giáp gánh tiền cõng của, lộc lá tràn trề, Thần Tài ưu ái cho cuộc sống giàu sang, tiễn biệt nghèo khó, vận trình trải đầy vinh quang.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hiền lành, hòa đồng. Tuy nhiên, họ lại là người thiếu quyết đoán. Trước cơ hội, họ sợ rủi ro nên thường chần chừ. Con giáp này cũng là người có tính cách khá thất thường. Đây cũng là điểm khiến họ dễ làm mất lòng người khác.

Những người tuổi Ngọ có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Ngọ sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn có thể đổi đời trong thời gian tới.

Người tuổi Ngọ làm ăn tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn. Đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Ngọ có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả.

Thần Tài 'mở kho phát lộc' cuối tuần (25/12): 3 con giáp thoát kiếp nghèo khó, xóa sạch nợ nần, lội ngược dòng 'trúng số tiền tỷ', sự nghiệp bừng sáng, công danh rạng rỡ - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ làm ăn tiền bạc vượng phát, vận may mắn dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào thời điểm này khá khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, con giáp này là người khá nhanh nhẹn, quyết đoán. Đầu óc họ “nảy số” rất nhanh. Họ có thể dùng nhiều cách để xử lý một vấn đề. Người tuổi này luôn cố gắng hết sức để vượt qua giới hạn của bản thân.

Đường tài lộc của tuổi Hợi lên cao dù thời điểm gần đây con giáp này có gặp phải vài khó khăn, trắc trở. Bắt đầu từ thời gian này, sự nghiệp của tuổi Hợi phát triển suôn sẻ hơn nhờ cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ. Bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội để thử sức.

Người làm kinh doanh gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, động viên tuổi Hợi tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tựu mới. Tuổi Hợi còn được Thần Tài chiếu cố. Đây là một trong những con giáp có tiền tài rực rỡ, cuộc sống sung túc trong thời gian tới.

Thần Tài 'mở kho phát lộc' cuối tuần (25/12): 3 con giáp thoát kiếp nghèo khó, xóa sạch nợ nần, lội ngược dòng 'trúng số tiền tỷ', sự nghiệp bừng sáng, công danh rạng rỡ - Ảnh 2
Tuổi Hợi còn được Thần Tài chiếu cố, đây là một trong những con giáp có tiền tài rực rỡ, cuộc sống sung túc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, hôm nay, tuổi Dần được sao may mắn chiếu mệnh nên mọi việc dần ổn định trở lại. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển tốt, nắm nhiều cơ hội phát tài trong tay, tiền thu về đầy túi.

Bản mệnh đón nhận tiền tài ào ào về như thác đổ. Càng về giai đoạn sau, tuổi Dần càng lắm tiền nhiều của. Công việc của người tuổi Dần sẽ có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả vô cùng viên mãn.

Với năng lực của tuổi Dần chính là điều giúp bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp, cấp trên nên dễ dàng được cất nhắc. Những người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, gặt thái được những thành tựu đáng kể. Đặc biệt, trong vận tình duyên cũng vô cùng hanh thông thuận lợi sớm kết duyên với người như ý.

Thần Tài 'mở kho phát lộc' cuối tuần (25/12): 3 con giáp thoát kiếp nghèo khó, xóa sạch nợ nần, lội ngược dòng 'trúng số tiền tỷ', sự nghiệp bừng sáng, công danh rạng rỡ - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Dần sẽ có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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