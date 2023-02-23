Thần Tài hoan hỉ báo tin vui cho 3 con giáp trong 9 giờ 30 phút ngày 24/2: Quý Nhân trợ mệnh, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 14:47

Dự đoán 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn hơn người, tài lộc vượng phát, tình - tiền viên mãn.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân ái và giàu lòng trắc ẩn. Họ dễ hòa đồng, đến với mọi người bằng tấm lòng chân thành, không chút lợi dụng. Cũng bởi vậy, người tuổi này thường đi đến đâu cũng dễ nhận được sự quý mến, tôn trọng.

Thần Tài hoan hỉ báo tin vui cho 3 con giáp trong 9 giờ 30 phút ngày 24/2: Quý Nhân trợ mệnh, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Hợi chăm làm việc thiện, thường có phúc báo lớn. Trong công việc, họ là người không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai, luôn âm thầm giải quyết vấn đề, không than phiền trách móc. Trong cuộc sống, họ bao dung và nhân hậu, sẵn sàng.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tính cách thoải mái, thích tự do tự tại và luôn muốn độc lập sáng tạo, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những điều xảy ra không như ý muốn và tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trăn trở.

Thần Tài hoan hỉ báo tin vui cho 3 con giáp trong 9 giờ 30 phút ngày 24/2: Quý Nhân trợ mệnh, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có những cải thiện tích cực, dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì tuổi Ngọ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ càng làm việc sẽ càng thành công, đặc biệt sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, kéo theo cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. Cuối năm nay, tuổi Ngọ chuẩn bị đón nhận nhiều hỷ sự, giúp đời sống tinh thần thoải mái dễ chịu.

Tuổi Thìn

Cát tinh hỗ trợ cho con giáp giỏi kinh doanh tuổi Thìn tháng mới có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng này. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Thần Tài hoan hỉ báo tin vui cho 3 con giáp trong 9 giờ 30 phút ngày 24/2: Quý Nhân trợ mệnh, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù mọi chuyện có đang tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, bản mệnh cũng cần dè chừng trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân hãm hại dẫn đến họa kiện tụng. Do đó, những vấn đề liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức. Chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình.

*Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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