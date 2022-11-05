Thần Tài ghé nhà vào cuối tháng 11 : 3 con giáp đón lộc linh đình, tiền tài tăng vọt, kinh doanh vượng phát, tiền tỷ trao tay, cuối năm ăn Tết lớn

Theo tử vi 12 con giáp , nhờ được Thực Thần che chở cùng tác động mạnh mẽ đến từ Thiên Quan nên tuổi Thìn không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì vào cuối tháng 11 này. Vào cuối tháng 11 này chính là thời điểm vượng phú dành cho bạn, cuộc sống bạn tựa như một vương giả thực sự.

Với những người làm công ăn lương xóa bỏ được rào cản với đồng nghiệp và cấp trên khiến tâm tư bạn trút được gánh nặng muôn phần từ đó tập trung cao độ cho công việc.

Với người làm kinh doanh không những tìm được nguồn hàng giá tốt, chất lượng mà còn gặp được đối tác chấp nhận đầu tư vào cơ sở, doanh nghiệp của bạn. Nhân cơ hội này bạn hoàn toàn có thể mở rộng kinh doanh thu về lãn gấp ngàn lần thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm hạnh phúc ấm êm với những người đã có gia đình, ngày này bạn hoàn toàn có thể cùng gia đình và những người thân yêu tổ chức một bữa cơm thân mật tại chính ngôi nhà của mình hay một nhà hàng có không gian riêng tư chẳng hạn.

Giờ tốt trong ngày: 20h - 22h

Con số may mắn: 5, 26

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc vào cuối tháng 11 này. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 13h

Con số may mắn: 6, 16

Tuổi Mão

Bạn luôn chơi ổn định, luôn mong đợi những chiến thắng ổn định. Bạn quan tâm đến hiệu quả và sự thành công hay thất bại cuối cùng.

Tuổi Mão có hình mẫu lớn và tầm nhìn dài hạn. Bạn luôn nhìn về phía xa, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không sống trong hiện tại, và bạn sẽ luôn thực hiện kế hoạch có cơ hội thành công cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tháng 11 này, ngôi sao tài lộc sẽ phù hộ cho bạn, người tuổi Mão sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn. Bạn được mong đợi sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Bạn đã chiến đấu và bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn và bạn càng chăm chỉ, bạn sẽ càng giàu có.

Giờ tốt trong ngày: 18h - 20h

Con số may mắn: 8, 25

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.