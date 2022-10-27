Thần Tài cưng chiều hết nấc : 3 con giáp tháng 11 nhận gió lộc tài, tháng 12 gom mưa tiền bạc, giàu sang sung sướng khó ai bằng

Xem tử vi 12 con giáp, với cục diện Tam Hội tích cực mang đến sự ngọt ngào trong tình yêu và sự nghiêm túc với công việc hiện tại. Bạn rất xông xáo, sáng tạo đưa ra những ý tưởng táo bạo, độc đáo đưa công việc lên một tầm cao mới.

Tình hình tài chính từ vào 2 tháng cuối năm 2022 tương đối ổn định, các nguồn thu nhập đều cao nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu mua sắm hay theo đuổi đam mê của mình. Dù vậy những cũng đừng vung tay quá trán, hãy nghĩ đến những khoản chi cần thiết trong tương lai.

Tuổi Tị

Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị vào 2 tháng cuối năm 2022. Những bạn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn người nào đang đi làm thì nên thay đổi tư duy một chút, cần có sự đổi mới trong cách làm việc thì mới thành công được.

Ảnh minh họa: Internet

Về phần tài vận thì không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Mặc dù tham vọng tiền bạc của bạn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở hiện tại nhưng được cái bạn biết kiếm tiền, biết lo cho bản thân và gia đình, không ăn bám ai hết.

Cục diện ngũ hành tương sinh tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Bạn dù có chút nóng tính, hay cáu gắt với mọi người xung quanh vì khó chịu nhưng biết cách kiềm chế lại được nửa kia chia sẻ nên tình cảm càng thăng hoa.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ cho rằng người tuổi Tuất khá trầm tính. Thế nhưng thực tế thì Tuất rất biết cách quan sát đến những chuyện xung quanh và là người rất sáng tạo. Họ cũng thường xuyên đưa ra những ý kiến thú vị giúp những việc quen thuộc trở nên mới mẻ và tạo ra nhiều lợi ích hơn.

Cũng nhờ biết cách sử dụng trí tuệ và sức mạnh cá nhân mà người tuổi Tuất dễ đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. 2 tháng cuối năm 2022, người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, phát triển hơn hẳn. Tiền bạc đến với Tuất nhanh hơn, tài vận thăng hoa, công việc thăng tiến và chuyện tình duyên cũng rất viên mãn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm