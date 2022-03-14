Thần Tài chiếu cố, vận trình thăng hoa, 3 con giáp tiêu tiền thả ga không lo thiếu hụt, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong 15 ngày tới

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thời gian này vận trình lên hương, tài lộc vượng sắc. Con giáp may mắn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Các mối quan hệ xã hội của con giáp trong giai đoạn này cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh được gặp gỡ những người bạn mới và chia sẻ về các dự định trong tương lai. Tử vi cho thấy một vài nhân vật xuất hiện trong giai đoạn này có thể trở thành quý nhân phù trợ bạn, hãy tích cực mở rộng mối quan hệ nhé.

Người tuổi Thân trong thời gian này vận trình lên hương, tài lộc vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vào thời gian này, người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tài lộc. Con giáp khá bận rộn vì phải vận công nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, bản mệnh hãy yên tâm vì mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng. Tam Hợp phù trợ, con giáp trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn và gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng mọi cơ hội để đạt đến thành công vang dội.