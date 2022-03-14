Thần Tài chiếu cố, vận trình thăng hoa, 3 con giáp tiêu tiền thả ga không lo thiếu hụt, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong 15 ngày tới

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc đầy nhà, phúc vận hanh thông, ước gì được nấy.
- Thần Phật phù hộ, Cát Tinh chiếu cố, 3 con giáp bước vào thời kỳ ĐẠI PHÚC, tiền tài dư dả, sự nghiệp lên hương, HỶ SỰ liên tiếp tìm đến trong Quý 2
- Vào đúng 15h ngày 15/3, vận trình lên hương, tài lộc nhiều vô kể, 3 con giáp được QUÝ NHÂN phù trợ, làm ăn phát đạt, HOÀNG KIM đầy nhà, TIỀN BẠC đếm mỏi cả tay
Tuổi Thân
Người tuổi Thân trong thời gian này vận trình lên hương, tài lộc vượng sắc. Con giáp may mắn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Các mối quan hệ xã hội của con giáp trong giai đoạn này cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh được gặp gỡ những người bạn mới và chia sẻ về các dự định trong tương lai. Tử vi cho thấy một vài nhân vật xuất hiện trong giai đoạn này có thể trở thành quý nhân phù trợ bạn, hãy tích cực mở rộng mối quan hệ nhé.
Tuổi Tỵ
Vào thời gian này, người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tài lộc. Con giáp khá bận rộn vì phải vận công nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, bản mệnh hãy yên tâm vì mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng. Tam Hợp phù trợ, con giáp trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn và gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng mọi cơ hội để đạt đến thành công vang dội.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi trong 15 ngày tới đón nhận tin vui trong cả công việc và cuộc sống. Nếu là người làm ăn, kinh doanh, con giáp có thể là ký được hợp đồng mới, được khách hàng trả cho một khoản hậu hĩnh. Còn nếu là người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Dưới sự bảo hộ của thần tài, con giáp may mắn này ước gì được nấy, phúc khí tăng cao.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.