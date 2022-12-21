3 con giáp đứng trên núi vàng, tắm trong biển bạc, giàu sang chạm đỉnh, tài lộc bội thu, hầu bao căng chặt, mọi việc thuận lợi như ý.
- Mở cửa đón Thần Tài vào 6h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022: 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, tiền tài đổ về như lũ, trả sạch nợ nần, công danh sự nghiệp thăng tiến, tiền sa vào túi, tình sa vào người
- 3 con giáp trúng số độc đắc 1000 tỷ vào 16h30 chiều mai, thứ Năm ngày 22/12/2022: Thần Tài thả túi quà to, lộc phủ kín sân, tiền phủ kín nhà, trả sạch nợ nần, hết khổ giàu to
Tuổi Tỵ
Vận thế người tuổi Tỵ trong thời điểm này có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này. Tử vi cho biết, Tỵ sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà, tài tiền rủng rỉnh.
Thời điểm này, tuổi Tỵ có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn.
Đây chính là thời điểm hoàng kim của Tỵ, nếu ký hợp đồng lớn, khai trương hay bắt đầu công việc mới thì Tỵ chắc chắn sẽ ôm bạc tỷ, phất lên như diều gặp gió.
Tuổi Hợi
Hợi là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do Hợi cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.
Tuổi Hợi dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Hợi biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát. Hợi có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.
Tài vận của người tuổi Hợi cực vượng, sự nghiệp của Hợi từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Hợi sẽ có công danh rộng mở, bứt phá ngoạn mục, kiếm thật nhiều tiền. Hơn thế, họ còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.
Tuổi Thân
Thân nổi tiếng chân thành, điềm đạm và dám dấn thân nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nỗ lực vươn lên thì Thân ắt bước lên đỉnh vinh quang, quơ tay là hốt bạc.
Tử vi cho biết, người tuổi Thân làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Thân sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.
Thời điểm này, Thân làm gì cũng thành công, đứng trước thất bại cũng nhanh chóng lật ngược thế trận, xoay chuyển ngoạn mục. Tình tiền viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Mùi nắm chắc trong tay.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.