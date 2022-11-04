“Thần tài báo hỷ” 3 con giáp trúng độc đắc vào chiều nay ngày (4/11). Công danh sự nghiệp lên hương.

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 09:46

Hôm nay là ngày của 3 con giáp này, thần tài chiếu cố. Thêm sự thông minh, tài năng nên tiền bạc cứ thế ùa về.

Tuổi Thân

“Thần tài báo hỷ” 3 con giáp trúng độc đắc vào chiều nay ngày (4/11). Công danh sự nghiệp lên hương. - Ảnh 1

Vận trình sự nghiệp thăng tiến. Bản mệnh luôn biết cách tạo điểm nhấn với mọi người thông qua chính tài năng và giá trị của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thăng tiến trong hôm nay (4/11). Bản mệnh luôn biết cách tạo điểm nhấn với mọi người thông qua chính tài năng và giá trị của mình. Bạn còn khiến khách hàng rất hài lòng với kế hoạch đầy tính sáng tạo và khả thi.

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Dù không có nhiều khoản thu mới nhưng tài chính hiện tại đủ để bạn đảm bảo cho các nhu cầu thiết yếu. Thêm một thời gian ngắn nữa bản mệnh sẽ nhận được tin tức về cơ hội làm ăn mới.

Tình cảm: Vận trình tình duyên đi xuống. Con giáp này không biết cách thể hiện tình cảm của mình nên khiến đối phương nghĩ rằng bạn không còn yêu thương họ. Bạn nên tặng họ một món quà bất ngờ hay tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng lại tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 18h

Con số may mắn: 28, 31

Tuổi Mùi

“Thần tài báo hỷ” 3 con giáp trúng độc đắc vào chiều nay ngày (4/11). Công danh sự nghiệp lên hương. - Ảnh 2

Tử vi hôm nay ngày 4/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế tăng cao, có khả năng mở rộng mối quan hệ. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 4/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế tăng cao, có khả năng mở rộng mối quan hệ. 

Tình duyên: Vận thế tình cảm hôm nay rất tốt, vợ chồng hoà thuận, vui vẻ ân ái. 

Công việc: Có óc logic cao, khi báo cáo công việc, bạn sẽ kết nối được việc trước và việc sau, vì vậy, cấp trên hài lòng, bạn để lại ấn tượng rất tốt.

Tài lộc: Những điều tốt đẹp bất ngờ sẽ đến, mối quan hệ giữa các cá nhân tốt đẹp, thích hợp đi dự tiệc và làm quen một số người thành công xuất sắc, giúp mở rộng mối quan hệ giữa các cá nhân. Người làm trong ngành tài chính có cơ hội làm giàu, nhận quà.

Sức khỏe: Bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được. 

Giờ tốt trong ngày: 8h - 15h

Con số may mắn: 21, 28

Tuổi Tị

“Thần tài báo hỷ” 3 con giáp trúng độc đắc vào chiều nay ngày (4/11). Công danh sự nghiệp lên hương. - Ảnh 3

Người tuổi Tị trở nên dễ tính hơn trong ngày có Lục Hợp nâng đỡ. Bạn bao dung hơn với những sai lầm của người khác khi biết đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của đối phương. 

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tị trở nên dễ tính hơn trong ngày có Lục Hợp nâng đỡ. Bạn bao dung hơn với những sai lầm của người khác khi biết đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của đối phương.

Thiên Quan nhắc nhở, giai đoạn này, có thể con giáp tuổi Tị cần nghiêm túc đánh giá lại giá trị của công việc đang làm, nhưng là để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tiền bạc cũng dư dả, khả năng trúng nhiều may mắn.

Kim - Hỏa tương sinh mang lại những điều kiện thuận lợi để ai có bệnh sẽ sớm tìm được cách chữa trị phù hợp. Những ai đang bị bệnh sẽ sớm hồi phục sức khỏe trong thời gian tới, giúp bạn quay lại cuộc sống thường nhật như trước đây.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 13h

Con số may mắn: 17, 26

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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