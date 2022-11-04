“Tài chính phất phới” 3 con giáp đón được tài lộc vào đúng 18h00 ngày (5/11), tiền bạc dư dả. Tuổi Tỵ có phần kém sắc trong chuyện tình cảm.

Tử vi dự đoán vào đúng 18h00 ngày (5/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai suôn sẻ đủ điều.

Tử vi dự đoán vào đúng 18h00 ngày (5/11), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai suôn sẻ đủ điều. Mọi việc trong ngày đều được xử lý nhanh gọn, thậm chí là đạt hiệu quả cao. Bản mệnh cần tiếp tục duy trì phong độ này để rút ngắn khoảng cách chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo lắng đến vấn đề “cơm áo gạo tiền” như trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Người độc thân tiếp tục bỏ lỡ mối nhân duyên tốt đẹp vì chưa thể sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ dài lâu. Đời sống gia đình không được êm ấm, hạnh phúc vì còn những khúc mắc chưa giải quyết một cách triệt để.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Con số may mắn: 5, 15

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán vào đúng 18h00 ngày (5/11), cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt hơn, sự nghiệp có đường thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 18h00 ngày (5/11), cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt hơn, sự nghiệp có đường thăng tiến.

Tình duyên: Nếu không chia tay, bạn phải sống trong ký ức của quá khứ, phải dũng cảm nhìn về phía trước, biết đâu người phù hợp sẽ đợi bạn ở phía trước.

Công việc: Hiệu quả công việc cao, sự hợp tác ăn ý với đồng nghiệp và lãnh đạo có thể đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Tài lộc: Vận may tài lộc hôm nay thể hiện trong công việc, sự nghiệp sẽ không ngừng phát triển và thăng tiến, lương tăng, tiền gửi ngày càng nhiều.

Sức khỏe: Tốt đẹp, năng lượng tràn đầy.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 12h

Con số may mắn: 20, 23

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán vào đúng 18h00 ngày (5/11). Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet



Tử vi dự đoán vào đúng 18h00 ngày (5/11). Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Khi đứng trước những thị phi bạn chọn cách im lặng, âm thầm cố gắng cho người ta nể. Những người có chức quyền thì có tiếng nói trong hôm nay, bạn được nhiều người nể phục.



Con giáp này có tài lãnh đạo bẩm sinh, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán của mình. Bạn cũng giỏi xoay xở những khúc mắc trong công việc hôm nay, đúng là tuổi Ngựa thì hay phải vận động!

Giờ tốt trong ngày: 8hh - 15h

Con số may mắn: 18, 26

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