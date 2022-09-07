THẦN TÀI BAN LỘC, 3 con giáp trúng số độc đắc vào 9 ngày tới, đeo vàng chật cổ, ôm tiền đầy tay, xướng danh thành đại gia trăm tỷ

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 00:20

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 9 ngày tới đây, những người thuộc 3 con giáp sau sẽ nhận được lộc lá của Thần Tài và có những đột phá về tiền của

Tuổi Mão

Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, sống tình cảm và chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Con giáp này không khinh người nghèo, không xu nịnh người giàu mà cứ thẳng thắn với lòng mình nên ai cũng quý mến, trời Phật thương yêu.

Tử vi học chỉ rõ, Thần Tài sẽ đưa đường chỉ lối cho Mão trong 9 ngày tới, khiến sự nghiệp của họ hiển vinh hơn bao giờ hết. Chẳng những thu nhập tăng theo cấp số nhân, Mão còn liên tục đón tin vui tài lộc, hầu bao lúc nào cũng căng cứng. Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng. Với người làm công ăn lương, việc được thưởng nóng là điều nằm trong tầm tay. Giàu có, sung sướng là thế, vì thế bản mệnh đừng quá tiết kiệm, cũng đừng tiếc tiền để chăm sóc cho sức khỏe của mình.

THẦN TÀI BAN LỘC, 3 con giáp trúng số độc đắc vào 9 ngày tới, đeo vàng chật cổ, ôm tiền đầy tay, xướng danh thành đại gia trăm tỷ - Ảnh 1
Tử vi học chỉ rõ, Thần Tài sẽ đưa đường chỉ lối cho Mão trong 9 ngày tới, khiến sự nghiệp của họ hiển vinh hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất tài năng và thực tế. Họ tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Người tuổi này có nhãn quan tốt và thường tính toán một cách kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Con giáp tuổi Thìn nghiêm túc trong công việc, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đó là phẩm chất không phải ai cũng có được.

9 ngày tới, con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp và tài chính. Họ gặp gỡ quý nhân, được người này giúp đỡ, truyền cảm hứng trong công việc. Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp gỡ được đối tác tốt, ký được hợp đồng có giá trị. Người làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới để cải thiện thu nhập. Con giáp tuổi này nỗ lực hết mình, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, lương thưởng đều rủng rỉnh.

THẦN TÀI BAN LỘC, 3 con giáp trúng số độc đắc vào 9 ngày tới, đeo vàng chật cổ, ôm tiền đầy tay, xướng danh thành đại gia trăm tỷ - Ảnh 2
9 ngày tới, con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp và tài chính. Họ gặp gỡ quý nhân, được người này giúp đỡ, truyền cảm hứng trong công việc. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Con giáp may mắn trúng số độc đắc trong 9 ngày tới, đó là tuổi Thân. Con giáp này trời sinh đã rất thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết nắm trước thời cơ. Trong cuộc sống cũng như công việc, tuổi Thân luôn có mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Họ đã quyết làm gì thì người khác muốn ngăn cũng không nổi. Chính bởi vậy mà thành công luôn đến với họ.

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 9 ngày tới, người tuổi Thân sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Nhờ được cát tinh soi chiếu nên con giáp này đã tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Cũng chính những mối quan hệ này đã mang tới cho họ cơ hội kiếm tiền hiếm có. Tuổi Thân là người nhanh trí, biết chớp thời cơ nên họ rất biết cách phát huy thế mạnh của mình và mang về những khoản lợi nhuận to lớn. Bởi vậy mà tiền của trong nhà sẽ dư dả, có của ăn của để. Cuộc sống của tuổi Thân những ngày sắp tới rất sung túc, hạnh phúc khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.

THẦN TÀI BAN LỘC, 3 con giáp trúng số độc đắc vào 9 ngày tới, đeo vàng chật cổ, ôm tiền đầy tay, xướng danh thành đại gia trăm tỷ - Ảnh 3
Con giáp may mắn trúng số độc đắc trong 9 ngày tới, đó là tuổi Thân. Con giáp này trời sinh đã rất thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết nắm trước thời cơ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp được Thần Tài ấn định sẽ giàu to vào cuối năm 2022 này, tài lộc xán lạn, vàng bạc đầy nhà, đã giàu càng thêm giàu

3 con giáp được Thần Tài ấn định sẽ giàu to vào cuối năm 2022 này, tài lộc xán lạn, vàng bạc đầy nhà, đã giàu càng thêm giàu

Cuối năm 2022 này sẽ là một giai đoạn phát tài với những người thuộc 3 con giáp sau đây, tiền bạc cứ liên tục rót vào túi không ngừng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp 3 con giáp dễ trúng số đổi đời

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng