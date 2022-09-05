3 con giáp được Thần Tài ấn định sẽ giàu to vào cuối năm 2022 này, tài lộc xán lạn, vàng bạc đầy nhà, đã giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 14:09

Cuối năm 2022 này sẽ là một giai đoạn phát tài với những người thuộc 3 con giáp sau đây, tiền bạc cứ liên tục rót vào túi không ngừng

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi bản chất thông minh, tài giỏi, nhanh nhẹn và có khả năng độc lập trong cuộc sống. Tuy con đường sự nghiệp của tuổi Hợi khó tránh khỏi những chông gai, trở ngại nhưng tất cả chỉ đang thử thách tính kiên trì, nhẫn nại của bạn.  Ngoài ra, nhờ có quý nhân phù trợ, những người xung quanh giúp đỡ nên công việc của tuổi Hợi luôn diễn ra suôn sẻ, tài chính ổn định. 

Tử vi học có nói, càng về cuối năm, vận may càng tới gõ cửa dồn dập nhà tuổi Hợi. Tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi của bản mệnh. Những người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương, thêm thưởng hay thậm chí là thăng chức, trong khi đó những người kinh doanh sẽ thu về nhiều hợp đồng hơn, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đi đến đâu hốt tiền đến đó. Dự kiến những người tuổi Hợi không mua được nhà cũng tích cóp được một khoản tiền kha khá, ăn chơi thoải mái tới tận năm sau.

3 con giáp được Thần Tài ấn định sẽ giàu to vào cuối năm 2022 này, tài lộc xán lạn, vàng bạc đầy nhà, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Tử vi học có nói, càng về cuối năm, vận may càng tới gõ cửa dồn dập nhà tuổi Hợi. Tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi của bản mệnh. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính cách quyết đoán, một khi thấy cơ hội xuất hiện trước mắt thì không bao giờ chần chừ, do dự. Cuối năm 2022 này, tuổi Dậu kiếm tiền dễ dàng hơn hẳn người thường một phần vì họ là con giáp tốt số, rất thông minh và nhanh nhạy, nhưng đa phần thì phải kể đến tầm nhìn xa trọng rộng của họ.

 

Trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm, con giáp này luôn cảm thấy tràn trề tự tin, bởi nửa năm trước đó, họ đã được thưởng thức hương vị của thành công, vậy nên hiển nhiên, quãng thời gian sau đó, họ sẽ lại càng thêm cố gắng. Nói không ngoa, số tiền tuổi Dậu kiếm được trong khoảng thời gian này có thể bằng người khác kiếm được trong 5 năm cộng lại. Tuy nhiên, khi đã đạt được thành công, con giáp phát tài này cũng chớ nên kiêu ngạo mà cần tiếp tục cố gắng không ngừng.

 

3 con giáp được Thần Tài ấn định sẽ giàu to vào cuối năm 2022 này, tài lộc xán lạn, vàng bạc đầy nhà, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Cuối năm 2022 này, tuổi Dậu kiếm tiền dễ dàng hơn hẳn người thường một phần vì họ là con giáp tốt số, rất thông minh và nhanh nhạy, nhưng đa phần thì phải kể đến tầm nhìn xa trọng rộng của họ. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Vào cuối năm 2022, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Trong công việc, người tuổi Thân sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng của bản thân, tạo bước đột phá lớn trong cuộc đời, điều này cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Thân tăng cao, tiền tài dư dả, còn có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt, nhanh chóng trở nên giàu có.

3 con giáp được Thần Tài ấn định sẽ giàu to vào cuối năm 2022 này, tài lộc xán lạn, vàng bạc đầy nhà, đã giàu càng thêm giàu - Ảnh 3

Vào cuối năm 2022, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi đúng 7 giờ sáng Chủ nhật (4/9), Thần Tài chốt sổ, 3 con giáp nghênh đón tài lộc ùn ùn kéo tới, vận may ngập lối đi, cầu được ước thấy

Tử vi đúng 7 giờ sáng Chủ nhật (4/9), Thần Tài chốt sổ, 3 con giáp nghênh đón tài lộc ùn ùn kéo tới, vận may ngập lối đi, cầu được ước thấy

Tử vi Chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp dự báo những con giáp sau đây nhờ có Thần Tài độ mệnh nên vận tài lộc rất yên bình thậm chí tăng tốc dữ dội

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng