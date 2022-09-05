Thử Hai đầu tuần (5/9/2022): TAM HỢP TRỢ MỆNH, 3 con giáp vượng tài vượng khí, lên chức ào ào, túi tiền rủng rỉnh, ngồi êm hưởng phước

Tuổi Thìn



Theo tử vi thứ 2 ngày 5/9/2022, Chính Tài báo hiệu điểm sáng trên con đường tài lộc cho người tuổi Thìn. Bản mệnh có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do thành tích làm việc trong suốt thời gian qua. Lãnh đạo luôn nhận ra được sự cố gắng hết mình của bạn. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.



Hôm nay cũng là một ngày rất thích hợp để kí kết hợp đồng. Bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Thìn còn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư từ trước của mình, thậm chí, bạn có thể được thừa hưởng tài sản từ những người đi trước để lại. Hãy đặt ra những kế hoạch phát triển dài hạn cho tương lai.

Theo tử vi thứ 2 ngày 5/9/2022, Chính Tài báo hiệu điểm sáng trên con đường tài lộc cho người tuổi Thìn. Bản mệnh có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do thành tích làm việc trong suốt thời gian qua. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết con đường người tuổi Hợi đang đi như được trải thảm hồng dưới sự trợ giúp của cục diện Bán Hợp. Công việc của bạn trở nên vô cùng thuận lợi, sự nghiệp phát triển không ngừng khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Sự xuất hiện của Chính Ấn chính là bằng chứng hùng hồn nhất khi năng lực của bạn được khẳng định một cách rõ ràng. Bạn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, từ đó nâng cao vị thế của mình trong tập thể.