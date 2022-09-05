Thử Hai đầu tuần (5/9/2022): TAM HỢP TRỢ MỆNH, 3 con giáp vượng tài vượng khí, lên chức ào ào, túi tiền rủng rỉnh, ngồi êm hưởng phước

Tử vi ngày mới cho thấy hôm nay, ngày đầu tuần, 3 con giáp vận trình cực kỳ hanh thông, sáng sủa, từ sự nghiệp đến tài chính đều tốt đẹp hài hòa
- Đúng 18 giờ chiều Chủ nhật hôm nay, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, trúng số độc đắc, mang xe tải chở tiền về nhà, giấc mơ tiền tỷ thành hiện thực
- Hết ngày Chủ nhật (4/9), 3 con giáp có cơ may đổi vận, từ nghèo hóa giàu to, ngồi không ở nhà cũng có người mang tiền đến cho, cực phát tài
Tuổi Thìn
Theo tử vi thứ 2 ngày 5/9/2022, Chính Tài báo hiệu điểm sáng trên con đường tài lộc cho người tuổi Thìn. Bản mệnh có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do thành tích làm việc trong suốt thời gian qua. Lãnh đạo luôn nhận ra được sự cố gắng hết mình của bạn. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.
Hôm nay cũng là một ngày rất thích hợp để kí kết hợp đồng. Bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Thìn còn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư từ trước của mình, thậm chí, bạn có thể được thừa hưởng tài sản từ những người đi trước để lại. Hãy đặt ra những kế hoạch phát triển dài hạn cho tương lai.
Tuổi Hợi
Tử vi 12 con giáp cho biết con đường người tuổi Hợi đang đi như được trải thảm hồng dưới sự trợ giúp của cục diện Bán Hợp. Công việc của bạn trở nên vô cùng thuận lợi, sự nghiệp phát triển không ngừng khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Sự xuất hiện của Chính Ấn chính là bằng chứng hùng hồn nhất khi năng lực của bạn được khẳng định một cách rõ ràng. Bạn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, từ đó nâng cao vị thế của mình trong tập thể.
Bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đến chuyện tiền bạc trong ngày có Chính Tài ghé thăm như hôm nay. Cát thần này sẽ mang đến cho con giáp này những khoản thu nhập vừa ổn định lại có xu hướng tăng tiến rõ rệt. Phương diện tài lộc của bản mệnh càng vượng phát hơn nữa khi những khoản tiền từ nghề tay trái, tiền trúng thưởng, trúng số đồng loạt dồn về làm đầy thêm túi tiền của bạn. Hãy biết tiêu dùng tiết kiệm và cố gắng tích lũy được nhiều nhất có thể, bạn sẽ có việc phải dùng đến nó trong tương lai đó.
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày mới cho thấy vận trình tài lộc của tuổi Ngọ cực kì hanh thông, rộng mở. Đáng kể nhất là chuyện làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt, con giáp này lại là người có duyên buôn bán nên có thể mở rộng quy mô lớn hơn nếu biết tận dụng cơ hội tốt. Nhìn chung đây là ngày may mắn về tiền bạc của bản mệnh.
Đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, tăng tiến rõ rệt. Con giáp này có cơ hội thể hiện tài năng của mình, một phần là nhờ sự thông minh và biết nắm bắt vấn đề nhạy bén nên đã đưa ra được hướng giải quyết kịp thời mà vẫn đạt được hiệu quả tốt, được mọi người ủng hộ và tán thưởng. Con đường thăng quan tiến chức của bạn đang rộng mở hơn lúc nào hết.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm