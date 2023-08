Thần may mắn 'gọi tên' ba con giáp trong 2 tuần tới: Sự nghiệp 'sải cánh', tiền tài vượng phát, tình duyên lên hương

Con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc lá đầy nhà, tiền tài dư dả. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của con giáp này, nhiều sự tốt lành sắp sửa xảy ra. Đồng thời, công việc tốt do vận quý nhân mang lại, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra. Bạn cũng sẽ đẩy nhanh được tiến độ công việc và thu được những thành công vang dội.

Chuyện tình cảm nhiều điểm sáng trong tuần này là nguồn động lực vô cùng lớn lao với người tuổi Hợi. Được sao Thái Âm độ mệnh, bạn sẽ luôn cảm nhận được cảm giác an toàn và bình yên do người ấy mang tới.

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn và những nỗ lực trước đó của bạn cuối cùng cũng được đền đáp. Số tiền tiết kiệm của bạn sẽ tăng vọt, hạnh phúc ngập tràn trong vòng tay, tài vận hanh thông, tình yêu ngọt ngào hơn. Bạn luôn có thể nhận được sự giúp đỡ từ mọi phía và mang lại phúc lành từ mọi phía. Đồng thời, dù đôi khi gặp phải thăng trầm nhưng họ sẽ trở nên can đảm hơn, cuộc sống trở nên giàu có, gia nghiệp phát đạt.

Ngoài ra, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng giúp con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng. Tuy nhiên, dù rủng rỉnh đến đâu, bạn cũng chớ chi tiêu quá thoáng tay, nhất là cho các kế hoạch, lịch trình vui chơi đầu năm.

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này sẽ liên tiếp gặp may, tiền tài rực rỡ. Cả sự nghiệp và cuộc sống của bạn đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào. Chưa hết, bạn còn có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ. Đây có thể là do bạn được biếu tặng hay con giáp may mắn trúng được. Từ đây, bạn có thể thoải mái mua sắm, du lịch khắp nơi cùng người thân, bạn bè mà không lo tiền bạc.

Ngoài ra, bạn sẽ là con giáp đạt được những điều may mắn cả về địa vị cũng như tiền bạc. Tài chính ổn định, bạn sẽ có thể suy nghĩ tới việc tái đầu tư hay rót vốn vào các lĩnh vực khác để thu hái lợi nhuận.

Người tuổi Dậu sẽ liên tiếp gặp may, tiền tài rực rỡ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.