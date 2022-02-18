Top 3 con giáp 'số hưởng' nhận lộc VÀNG, tình tiền viên mãn, cuộc sống hưng thịnh bội phần trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 22:54

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận lộc vàng, tình tiền viên mãn, cuộc sống hưng thịnh bội phần trong 2 tuần tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ được trời ban nhiều phúc đức nhất, có những người không quá giàu có nhưng họ lại luôn không bao giờ thiếu thốn về mặt tình cảm. Bên cạnh đó, bạn luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của Sửu.

Điểm sáng nhất trong thời gian tới của bạn chính là đường tình cảm. Tam Hợp độ mệnh giúp các bạn độc thân có cơ hội trò chuyện với người mình thích và có nhiều mối duyên mới. Vậy nên, bạn không nên chạy trốn tình yêu mà hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Bạn sẽ thấy rằng tình yêu sẽ thắp sáng cho cuộc sống có phần ngột ngạt, tẻ nhạt của mình.

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Người tuổi Sửu sẽ được trời ban nhiều phúc đức nhất trong 2 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, làm gì cũng như ý. Sự nghiệp cũng ngày càng bay cao, kéo theo đó là chính là những khoản thu nhập tăng lên vô kể. Nhưng cũng đừng vì thế mà bạn tiêu xài hoang phí, mà thay vào đó thì hãy đầu tư vào các công việc kinh doanh hay mở rộng buôn bán để mau chóng gây dựng được cơ ngơi vững chắc.

Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. 

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Người tuổi Dậu sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này có vận trình sự nghiệp nhiều khởi sắc. Một phần là nhờ quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc giúp bạn khắc phục vấn đề. Đồng thời, tài lộc của bạn sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa, thu nhập tăng lên không ngừng. Do đó, bạn cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí.

Vận đào hoa con giáp này vô cùng phơi phới, người độc thân nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Nếu đã thấy rung động với ai, bạn nên tích cực chủ động hơn. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn để quan hệ thêm gắn kết. 

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Người tuổi Hợi sẽ có vận trình sự nghiệp nhiều khởi sắc - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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