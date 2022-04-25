Thần May Mắn cấp báo tin vui tuần mới (25/4-1/5), top 4 chòm sao cởi trói được xui xẻo, chạy về phía Thần Tài, sung túc bên Tài Lộc, Kim Ngưu-Hổ Cáp và 2 chòm sao nữa

Cấp trên hài lòng vì tính "chậm mà chắc" khi làm việc của bạn. Cung hoàng đạo này thoạt nhìn khá chậm chạp và ủ rũ nhưng trong người họ đang hừng hực nhiệt huyết công việc, tẩm ngấm tầm ngấm mà đấm chết voi.

Là cung hoàng đạo may mắn công việc tuần mới, phương pháp làm việc tốt có thể biến Ngưu trở thành con người thành thục, già dặn, vì vậy tốc độ công việc được đẩy nhanh.

Kim Ngưu khi tìm việc có lòng can đảm, có thể giải quyết mấy vòng phỏng vấn một cách thoải mái, năng lực làm việc được thể hiện.

Bạn cứ tự tin thể hiện năng lực và tính cách của mình một cách thẳng thắn rồi đề xuất mức lương phù hợp không cần phải ngại ngùng gì đâu nhé.

Vận trình học tập của Kim Ngưu trong tuần tới nhìn chung tốt, tính chủ động rất mạnh. Bạn không đợi người khác thúc dục mà tự mình học bài, làm bài tập về nhà. Ngưu làm vậy cũng chỉ muốn kéo điểm cho những tháng cuối năm học.

Tuần sau đọc thêm sách là một lựa chọn tốt, nhất là khi Kim Ngưu đang cảm thấy buồn chán. Hãy trau dồi thói quen đọc sách thật tốt, nâng cao điểm số cũng không thành vấn đề.

Hổ Cáp

Bạn thích nghi với khối lượng công việc hiện tại, mặc dù thỉnh thoảng phải làm thêm giờ nhưng bạn vẫn cảm thấy rằng công việc mà mình đang làm rất hạnh phúc.

Hổ Cáp ở tuần này so với tuần mới thì năng động và nhiệt huyết hơn nhiều. Bạn có cảm hứng để đi làm, ít nhất là cảm thấy có hứng với công việc mình đang làm thay vì chán ngán tận cổ.

Những người đang tìm việc rất may mắn, khả năng của bạn có thể được công nhận, miễn là bạn đi phỏng vấn một cách nghiêm túc.

Đi phỏng vấn nhớ chuẩn bị hồ sơ thật kỹ và ăn mặc gọn gàng chỉn chu, đến sớm hơn 10 phút để thể hiện sự chuyên nghiệp, đừng xuề xòa làm mất điểm đó nha.

Vận trình học tập của Hổ Cáp nhìn chung ở mức tạm chấp nhận được, có người cho ý kiến, Hổ Cáp cũng sẵn sàng học hỏi. Bạn bớt bảo thủ hơn trước, đi học hay nói chuyện với bạn bè để hỏi bài.

Tuần sau, bạn không thể từ chối hay trốn tránh bài tập về nhà. Cứ làm bài tập chăm chỉ thì kiểu gì cũng được thầy cô nâng điểm cho, càng lười thì điểm số càng chán.

Ma Kết

Với tư cách là một nhà lãnh đạo, Ma Kết tin tưởng cấp dưới của mình, luôn biết cách động viên mọi người xung quanh. Nhìn bề ngoài bạn có vẻ khó tính và cứng nhắc nhưng thực ra bạn là người lãnh đạo khá tốt bụng.

Người đang tìm việc không gặp hạn chế, bạn sẽ tìm được công việc phù hợp nếu chịu khó bỏ thời gian. Chỉ ở nhà tìm việc trên các trang mạng xa hội thôi thì chưa đủ, nên thăm dò thêm từ bạn bè nữa.

Ma Kết đang đi học thì không hài lòng với kết quả hiện tại và cảm thấy điểm số không thể hiện được thành tích học tập thực sự của mình. Bạn quan tâm đến việc học nên mới tỏ thái độ như vậy, đây không phải là tính xấu.

Nếu có nghi ngờ gì về việc học trong tuần tới có thể trực tiếp hỏi giáo viên để giảm bớt những phỏng đoán không cần thiết. Nếu giáo viên không trả lời rõ ràng thì nên tham khảo ý kiến của cha mẹ.

Sư Tử

Nằm top cung hoàng đạo may mắn công việc tuần mới, những ràng buộc trong công việc đã biến mất.

Tuần (25/4 - 1/5) Sư Tử có thể thể hiện những ưu điểm của mình ở nơi làm việc. Sau cơn mưa trời lại sáng, bạn lại được tiếp thêm lửa để hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong tương lai gần.

Những người đang tìm việc cứ thể hiện thẳng thắn năng lực và tính cách của mình, bạn sẽ bị người phỏng vấn phát hiện nếu giả dối. Sư Tử không hề kém cỏi như bạn vẫn nghĩ đâu, chẳng qua là bạn chưa biết cách áp dụng ưu điểm của mình mà thôi nên cứ tự tin thể hiện nhé.

Tuần sau Sư Tử mà không có kế hoạch ôn tập thì khi nhận điểm sẽ tiếc đứt ruột, ôn tập trước khi thi vẫn là điều cần thiết. Có nhiều cơ hội kéo điểm trong những bài kiểm tra nhỏ, kiểm tra đầu giờ nên cố gắng ôn tập bài cũ đầy đủ nhé.

Tuần tới, nhiều bạn có xu hướng bỏ cuộc khi học bài mà không hiểu và không xem trọng các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập của mình. Sự chểnh mảng này sẽ biến mất trong khoảng thời gian cuối tuần, hy vọng bạn sẽ lấy lại được phong độ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.