Tam Hỷ đến nhà từ 10h sáng 20/10/2022: 3 con giáp này "ngâm mình" trong biển lộc, tiền tài - tình duyên - may mắn đạt đỉnh, giàu sang có thừa

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 08:20

Từ 10h sáng ngày hôm nay 20/10, 3 con giáp này có Tam Hỷ ghé đến nhà nên vận tài vượng sắc thấy rõ, làm gì cũng gặp may mắn dạt dào.

Tuổi Mão

Tử vi từ 10h sáng ngày hôm nay 20/10 cho thấy được Tam Hợp che chở, cát thần này thúc đẩy đường sự nghiệp của người tuổi Mão ngày càng suôn sẻ hơn.

Con giáp này có khả năng mở rộng vị thế và tạo lập được chỗ dựa tốt để tiến thân. Hãy biến lợi thế này trở thành vũ khí chinh phục các đỉnh cao mới, khẳng định khả năng, bạn sẽ còn vươn xa hơn hiện tại rất nhiều.

Tam Hỷ đến nhà từ 10h sáng 20/10/2022: 3 con giáp này 'ngâm mình' trong biển lộc, tiền tài - tình duyên - may mắn đạt đỉnh, giàu sang có thừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này còn là một thời gian đường tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông thịnh vượng. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước. 

Chuyện tình cảm diễn ra suôn sẻ, hai bạn có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, hãy cùng nhau tận hưởng và chia sẻ với nhau những quan điểm về tình yêu và cuộc sống để hiểu nhau thêm nhé!

Tuổi Dần

Theo tử vi từ 10h sáng 20/10, tuổi Dần bắt tay vào làm việc gì cũng cảm thấy hăng hái, nhiệt tình dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp. Ngay cả khi cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn, bạn cũng không hề nản lòng thoái chí.

Tam Hỷ đến nhà từ 10h sáng 20/10/2022: 3 con giáp này 'ngâm mình' trong biển lộc, tiền tài - tình duyên - may mắn đạt đỉnh, giàu sang có thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, để kết quả đạt được kết quả mỹ mãn, bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn trong khi làm việc. Nếu thường xuyên phân tâm, thậm chí bỏ dở giữa chừng thì bạn khó có thể phát hiện ra được lỗi sai của mình để kịp thời sửa chữa.

Trên phương diện tình cảm, Mộc sinh Hỏa cho thấy có một ai đó đang âm thầm dành tình cảm cho bạn đấy. Nếu còn độc thân, bạn hãy quan sát xung quanh nhiều hơn để nhận ra đó là ai. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu.

Tuổi Ngọ 

Từ 10h sáng ngày hôm nay 20/10, Người tuổi Ngựa sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận.

Tam Hỷ đến nhà từ 10h sáng 20/10/2022: 3 con giáp này 'ngâm mình' trong biển lộc, tiền tài - tình duyên - may mắn đạt đỉnh, giàu sang có thừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

Vận trình tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Con giáp này cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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