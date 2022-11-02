Tam Hợp cục trợ lực, 2 con giáp thoát khỏi Hung tinh, trong ngày 2/11 ắt gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền tài có KHỞI SẮC

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 07:03

Xem tử vi ngày mới để biết trước vận mệnh mỗi người trong ngày biến động ra sao. Thực ra không có tuổi nào hoàn toàn may mắn hay xui xẻo cả, ngày hôm nay xấu nhưng có thể ngày mai sẽ may mắn hơn nên không cần quá lo lắng, sống có phúc thì sẽ có phần, họa ắt tự qua đi.

Tử vi tuổi Tị 

Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tị. Ai đang theo đuổi con đường thi cử, học hành sẽ thuận lợi. Công việc có dấu hiệu bấp bênh, thiếu ổn định vì bạn chưa quyết đoán, đôi khi còn có tính ì ạch, chậm chạp, thiếu chí tiến thủ.

Đường tài vận tốt lên trông thấy nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài, được khách hàng ủng hộ. Một số người đang có ý định làm ăn thì nên nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân, bạn sẽ được giúp đỡ.

Chuyện tình cảm lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Khi con bị ai đó nói xấu sau lưng, đó là vì bạn đang hơn họ rất nhiều, nói xấu thường bắt nguồn từ tâm đố kị mà ra. Mọi khúc mắc với mọi người xung quanh thì ngày hôm nay sẽ được giải quyết.

Tam Hợp cục trợ lực, 2 con giáp thoát khỏi Hung tinh, trong ngày 2/11 ắt gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền tài có KHỞI SẮC - Ảnh 1

Tử vi tuổi Ngọ

Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Khi đứng trước những thị phi bạn chọn cách im lặng, âm thầm cố gắng cho người ta nể. Những người có chức quyền thì có tiếng nói trong hôm nay, bạn được nhiều người nể phục.

Tiền bạc may mắn nhờ có Tam Hội chiếu cố, hôm nay bạn có thể chi tiêu thoải mái. Dự báo thời gian tới bạn cũng sẽ có thu nhập ổn định và có thêm nhiều khách hàng tiềm năng nếu làm kinh doanh.

Đường tình cảm của con giáp này nhận được may mắn nhờ cục diện ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Dễ có tin vui đến trong thời gian tới với những cặp vợ chồng đang mong con. Bạn luôn yêu thương những người xung quanh nên được mọi người đáp lại tình cảm chân thành.

Tam Hợp cục trợ lực, 2 con giáp thoát khỏi Hung tinh, trong ngày 2/11 ắt gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền tài có KHỞI SẮC - Ảnh 2

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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