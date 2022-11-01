Ngày mai 2/11/2022, 4 tuổi sau làm ăn may mắn, gặp dữ hóa lành, mọi xui rủi biến mất nhường chỗ cho CÔNG DANH THĂNG TIẾN không ngừng!

Được Chính Quan tương trợ nên tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc. Những người đang xin việc, thi cử hoặc trông ngóng tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân bạn trước đây.

Tử vi ngày 2/11/2022 của 12 con giáp cho biết hôm nay sẽ là ngày sự nghiệp của những tuổi sau thăng hoa. Dù làm công việc gì đi nữa thì vẫn ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đấy.

Vận trình công việc của Dần cứ thế mà thăng tiến, bạn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người giàu kinh nghiệm, được sếp ủng hộ nên khả năng chạm tay tới thành công rất cao.

Top 2: Tuổi Hợi

Ngày 2/11/2022, tuổi Hợi có đường sự nghiệp may mắn vì có Chính Quan hỗ trợ. Bạn muốn mình có thể thực hiện mọi việc được phân công một cách hoàn hảo, không có bất cứ sai sót gì cả. Hôm nay thi cử, xin việc tốt đẹp, không gặp nhiều cản trở, kết quả mỹ mãn.

Con giáp này như được tiếp thêm sức mạnh và động lực trong công việc, bản lĩnh dám làm dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm để đạt được thành công.

Top 3: Tuổi Dậu

May mắn được Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Dậu làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, xuất ngoại thành công. Bạn cũng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Đây là thời điểm bạn đang làm việc vô cùng hiệu quả.

Bạn chứng minh được năng lực của bản thân và sớm nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên. Đừng quá lo lắng vì người làm ăn lương thiện thì trời không bao giờ phụ lòng.

Top 4: Tuổi Ngọ

Được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Khi đứng trước những thị phi bạn chọn cách im lặng, âm thầm cố gắng cho người ta nể. Những người có chức quyền thì có tiếng nói trong hôm nay, bạn được nhiều người nể phục.

Con giáp này có tài lãnh đạo bẩm sinh, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán của mình. Bạn cũng giỏi xoay xở những khúc mắc trong công việc hôm nay, đúng là tuổi Ngựa thì hay phải vận động!

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm