LỤC HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp này đầu tháng 11 an tâm sự nghiệp có dấu hiệu thăng quan tiến chức, GIA ĐẠO AN YÊN, tiền tình đều đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 05:29

Tham khảo tử vi ngày 1/11/2022 của 12 con giáp để biết trước vận mệnh mỗi tuổi trong ngày biến động ra sao, gặp xui xẻo cũng đừng lo quá, cứ sống tốt là được.

Tử vi tuổi Tý 

Nay được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình bạn vẫn trong trạng thái bình an nên đừng có tham lam mơ tưởng đến những hạnh phúc xa vời. Bạn trẻ tuổi này nên cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình, hạn chế thời gian cho công việc.

LỤC HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp này đầu tháng 11 an tâm sự nghiệp có dấu hiệu thăng quan tiến chức, GIA ĐẠO AN YÊN, tiền tình đều đỏ rực - Ảnh 1

Tử vi tuổi Dần

Tiếp nối tử vi ngày 29/10/2022, Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Hôm nay bạn sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Bạn cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

Đường tình cảm đi lên nhờ cục diện Hỏa Thổ tương sinh. Tuổi này tuy thẳng tính, nóng nảy nhưng sống thật lòng, ghét nịnh bợ nên ai quen lâu sẽ thấy rất quý bạn. Những người có người thân sắp xa nhà thì sẽ được tổ tiên phù hộ, bình an trên mọi nẻo đường.

LỤC HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp này đầu tháng 11 an tâm sự nghiệp có dấu hiệu thăng quan tiến chức, GIA ĐẠO AN YÊN, tiền tình đều đỏ rực - Ảnh 2

Tử vi tuổi Thìn

Ngày mới của tuổi Thìn đường công việc bớt được phần nào vất vả nhờ có Thực Thần chiếu mệnh. Tuổi này làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Các bạn nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Theo dõi tử vi hàng ngày, tài lộc khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Bạn được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bạn giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại bạn.

May mắn nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bạn không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia rồi.

LỤC HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp này đầu tháng 11 an tâm sự nghiệp có dấu hiệu thăng quan tiến chức, GIA ĐẠO AN YÊN, tiền tình đều đỏ rực - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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