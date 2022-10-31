Nhật Nguyệt soi tỏ: 3 con giáp "thổi bùng" vận may, 2 tháng cuối năm lộc nhiều vô kể, hứa hẹn ăn Tết linh đình

Hầu hết những người tuổi Thìn đều là những con người hài hước, tinh tế, càng gặp khó khăn lại càng bình tĩnh và xử lý vấn đề sáng suốt, khiến người khác phải nể phục.

Tử vi học có nói, sau tháng 10 gián đoạn, vận đỏ của người tuổi Thìn sẽ tiếp tục vào tháng 11. Đây là lúc họ làm gì cũng thành công, có kết quả tốt, nếu không giàu nứt đố đổ vách thì cũng sung túc, viên mãn, không cần lo chuyện tiền nong.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022, tuổi Thìn có họa về sức khỏe vào đợt đầu năm, nhưng càng về sau, đặc biệt là từ tháng 11 trở đi, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn, bao gồm cả chuyện tài chính, sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ hầu hết là những người thông minh, tinh tế, rất giỏi quan sát cuộc sống và đưa ra những nhận xét sắc bén, đặc biệt thích hợp với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chau chuốt.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau khi trải qua 2 năm liên tiếp gặp khó khăn là Kỷ Hợi 2019, cả năm Canh Tý 2020, tuổi Tỵ sẽ được bù đắp gấp nhiều lần vào năm 2022 này.

Tử vi học có nói, vận xui của người tuổi Tỵ đã kết thúc từ giữa năm. Càng về cuối năm họ sẽ may mắn. Nhờ sự nỗ lực, kiên cường, không ngại đương đầu với thử thách, tuổi Tỵ sẽ được hưởng giàu sang, phú quý cho tới hết tháng 11. Đây là cơ hội hiếm có để bứt phá, làm giàu nên họ nhất định không được bỏ lỡ.

Tuổi Ngọ

Cuối năm 2022, có lẽ tuổi Ngọ sẽ khiến các con giáp khác phải ghen tị nhất, vì họ chính là con giáp có nhiều sao tốt chiếu rọi nhất, gặp may mắn liên tiếp, thuận lợi đủ đường, nếu không biết tận dụng cơ hội thì sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ có đầy đủ những đặc điểm để thành công trong cuộc sống, đó là sự thông minh, nhạy cảm, nhiệt huyết hiếm có trong mỗi việc mà họ làm. Có thể nói, đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã bắt tay vào, thì người tuổi Ngọ sẽ làm đến cùng thì thôi, nên thành quả họ đạt được quả thật cũng hơn người.

Trong năm nay, người tuổi Ngọ có tới 6 tháng may mắn, từ tháng 4 đến tháng 9 âm, dài hơn bất kỳ con giáp nào khác, nên con đường công danh sự nghiệp của họ cũng rất tươi sáng. Có thể thấy, 2/3 thời gian đã trôi qua, nên họ cần phải nắm bắt tốt 2/3 thời gian còn lại, chính là tháng 11 và tháng 12 âm.

Dự đoán, trong 2 tháng may mắn đỉnh cao này, người tuổi Ngọ rất có thể sẽ trở nên vô cùng giàu có, nhìn đâu cũng thấy tiền, nên phải biết tận dụng tối đa bằng cách nỗ lực, chăm chỉ và huy động hết mọi nguồn lực sẵn có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.