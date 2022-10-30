ĐÚNG 11h11p (30/10), chúc mừng 3 con giáp được bề trên ban lộc, tháng 11 giàu sang kéo đến, tiền tài rực rỡ, đón Tết linh đình

Bạn không ngại khổ, không ngại cho đi. Dù phải đối mặt với điều gì, bạn cũng sẽ chấn chỉnh tâm lý và hướng đến chiến thắng cuối cùng. Bạn có một cấu trúc lớn, một tầm nhìn dài hạn và cuộc sống của bạn được định sẵn là phi thường.

Đầu tháng 11, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của con giáp tăng vọt. Tất cả các bạn sẽ được khỏe mạnh, hy vọng phúc lộc đầy nhà, tài lộc dồi dào, những ngày nghèo khó, khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, bạn có thể trở nên tốt hơn và tốt hơn, và bạn có thể ngày càng suôn sẻ hơn.

Mặc dù cung con giáp gà trống không thích phô trương kỹ năng nhưng bạn lại là người thuộc nhóm sức mạnh điển hình. Không nên coi thường sức lực và trí lực của bạn, bạn luôn có thể tự chủ, và bạn luôn có thể kiên trì đến cùng.

Tuổi Tuất

Bạn dám thử thách, dám đột phá. Bạn không bằng lòng với hiện trạng, bạn không hề tự mãn. Bạn luôn chiến đấu và bạn luôn đạt được.

Con giáp chó dũng cảm và tháo vát, bạn sẽ không quá tham vọng và cũng không tự phụ. Mặc dù bạn năng động hơn nhưng bạn không bốc đồng chút nào và rất ổn định.

Đầu tháng 11, những ngôi sao may mắn về đúng vị trí của mình, vận trình tài lộc của con giáp như cầu vồng. Bạn sẽ không gặp bất lợi gì trong tương lai, chỉ mong phúc khí sẽ đến với tâm hồn bạn, của cải sung túc, những ngày tháng nghèo khổ khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, chúc bạn ngày càng trở nên can đảm hơn, và bạn có thể cười cho đến phút cuối.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn sống lạc quan, yêu đời, nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực. Họ luôn có nguồn năng lượng dồi dào để không ngừng tiến bước, tìm kiếm thành công. Những người tuổi Ngọ dù xuất thân bần hàn, vất vả nhưng con giáp này cũng không ngại khó khăn, sẵn sàng bứt phá để vươn lên.

Khi phải đối mặt với thách thức, tuổi Ngọ vẫn vui vẻ đón nhận. Với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, tuổi Ngọ không bao giờ tự bó buộc mình mà luôn muốn tìm những chân trời mới để thỏa sức vẫy vùng.

Tuổi Ngọ có sự lạc quan, bản tính kiên nghị, thu hút vận may nên có thể dễ dàng vượt qua khó khăn. Những người tuổi Ngọ luôn không ngững nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp, ngày càng tạo ra nhiều của cải hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm