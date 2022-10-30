Số cuối ngày sinh âm lịch dự báo chủ nhân hậu vận rực rỡ, cuộc đời không PHÚ cũng QUÝ

Số 1 là con số khởi đầu nên người có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số 1 có nhiều phúc khí, cuộc đời hưởng vinh hoa phú quý. Về cơ bản họ không phải trải qua những thăng trầm, gian truân nào lớn.

Với tâm tính thiện lương lại biết quan tâm đến người khác nên những người này còn được trời ban nhiều phước lành, làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, suôn sẻ.

Họ được trời phú cho sự thông minh, dịu dàng, tốt bụng và đặc biệt có ý chí mạnh mẽ. Trong cuộc sống, họ luôn độc lập, tự lực cánh sinh, tìm ra hướng đi riêng cho mình nên thành công đến với họ cũng dễ hơn với người thường.

Số cuối ngày sinh âm lịch là 2

Số 2 được xem là số may mắn, thuộc hành Mộc trong ngũ hành, sinh lực của Mộc rất mạnh. Người có số cuối ngày sinh âm lịch là 2 được trời định sẵn có tài vận thịnh vượng, cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Họ có tầm hiểu biết, thông minh và được hưởng may mắn từ sự tài trí của mình từ nhỏ. Đường tài lộc suôn sẻ trăm bề, làm gì cũng được quý nhân phù trợ.

Dù là việc gì ở cương vị nào họ cũng có thể để lại dấu ấn xuất sắc, được nhiều người xung quanh quý mến. Họ độc lập, kiên cường, làm thật hưởng thật, nỗ lực bằng chính đôi bàn tay mình để nuôi sống bản thân và gia đình.

Thêm nữa, họ còn sống tình cảm, biết quan tâm và có tấm lòng bao dung nên đi đâu cũng được quý mến, cơ hội gặp quý nhân rất lớn, nhất định phú quý một đời.

Số cuối ngày sinh âm lịch là 5

Người có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số 5 được cho là cuộc đời hưởng vận số tốt lành. Họ có tính cách chân thành, tốt bụng, năng lực vượt trội lại có chí tiến thủ nên dù thế nào cũng sẽ phú quý hơn người.

Mệnh số của họ hanh thông, phúc khí ngập tràn, quý nhân phù trợ. Lúc còn trẻ họ phải trải qua không ít gian truân và sóng gió. Tuy nhiên, đây là bước đà để họ rèn luyện bản thân đồng thời nhận về những gì xứng đáng.

Càng về sau cuộc sống của họ càng phú quý và thịnh vượng. Cho dù sinh ra trong hoàn cảnh nào thì vận trình của họ cũng tươi sáng, sung túc đủ đầy.

Họ có thái độ chính trực, lạc quan và tươi sáng. Đặc biệt là khả năng giao tiếp xã hội khéo léo nên nhân duyên khá tốt. Lại thêm tư duy đặc biệt sắc bén, cá tính hơn người khác, nhất là khả năng nhìn nhận, đánh giá và nắm bắt vấn đề nhanh chóng giúp họ sở hữu kỹ năng tổ chức và quản lý tuyệt vời.

Chính nhờ những điều đó, cuộc sống của người có số cuối ngày sinh này thường được rất nhiều cát tinh vây quanh. Trong cuộc đời của mình, họ gặp được nhiều cơ hội làm giàu và bứt phá khỏi những khuôn khổ cũ, tìm cho mình được hướng đi riêng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.