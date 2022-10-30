Sở hữu những nốt ruồi cát lành dưới đây, TÀI LỘC cứ ùa về như thác đổ, hậu vận sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 09:03

Sở hữu những nốt ruồi cát lành dưới đây, bạn khỏi phải lo về tiền bạc, vật chất rồi nhé.

1. Nốt ruồi ở phía trên lông mày

Nốt ruồi này mang ý nghĩa tổ tiên để lại gia sản lớn, bạn chính là người được thừa hưởng. Điều kiện kinh tế gia đình bạn hùng hậu, bản thân bạn cũng nỗ lực không ngừng để duy trì và phát triển khối tài sản ấy ngày càng lớn mạnh

Sở hữu những nốt ruồi cát lành dưới đây, TÀI LỘC cứ ùa về như thác đổ, hậu vận sáng rực rỡ - Ảnh 1

2. Nốt ruồi ở chính giữa cằm

Cằm còn gọi là Địa các, quản tài khố. Nếu chính giữa cằm có nốt ruồi đen, sáng, báo hiệu chủ nhân sẽ được sở hữu khối bất động sản lớn, đầu tư kinh doanh bất động sản “mát tay”, dễ kiếm lời. Cả đời sống an nhàn, không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền.

3. Nốt ruồi giữa hai đầu lông mày

Vị trí giữa hai đầu lông mày còn được gọi là cung Sự nghiệp, cho biết mức độ phát triển cũng như thăng tiến trong công việc. 

Nhìn vào khí sắc của vị trí này cũng có thể đoán biết điềm cát hung trong cuộc đời mỗi người. Nếu tại đó có nốt ruồi đen, sáng chứng tỏ sự nghiệp của chủ nhân sớm phất như diều gặp gió, tài lộc hưng vượng tới mức ngăn cũng chẳng được.

Sở hữu những nốt ruồi cát lành dưới đây, TÀI LỘC cứ ùa về như thác đổ, hậu vận sáng rực rỡ - Ảnh 2

4. Nốt ruồi ở lòng bàn tay

Đây còn gọi là nốt ruồi tài lộc. Có nốt ruồi ở lòng bàn tay chứng tỏ cả đời chủ nhân không thiếu tiền xài, hậu vận càng dễ phát đạt, gặt hái thành tựu lớn lao. 

Ngoài ra, người này còn có khả năng quản lý tài chính tốt, tài lộc càng vượng phát sau khi kết hôn. Vì thế, họ có tiếng nói trong gia đình cũng như tập thể, ai nấy đều nể phục.

5. Nốt ruồi ở tai

Sở hữu nốt ruồi ở tai, bạn có đời sống tình cảm phong phú, rất chủ động trong cuộc sống, nếu đã thích ai sẽ hạ quyết tâm chinh phục bằng được. 

Nếu nốt ruồi ở phía sau tai, đây đích thị là tuýp người của gia đình. Từ tiền và trung vận, bất luận trong tình yêu, gia đình, quan hệ xã hội, sự nghiệp hay tài lộc đều thuận buồm xuôi gió. Hơn thế, trong đời người này gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc và tình duyên.

Sở hữu những nốt ruồi cát lành dưới đây, TÀI LỘC cứ ùa về như thác đổ, hậu vận sáng rực rỡ - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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