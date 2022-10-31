Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên, 3 cặp con giáp HỢP MỆNH TRỜI SINH, lấy nhau về thành công rực rỡ, chung thủy cả đời

Trong 12 con giáp thì tuổi Dần và tuổi Tỵ là cặp đôi vô cùng lý tưởng. Nhìn tổng thể thì hai con giáp này có rất nhiều điểm khác biệt và có thể gọi là không dính dáng gì đến nhau. Tuy nhiên, chính điểm đặc biệt này đã khiến người này bị thu hút bởi người kia.

Hai con giáp này là điển hình nhất của sự bù trừ và bổ sung tính cách cho nhau. Tuy tình cảm lúc ban đầu có thể không quá mãnh liệt, thế nhưng họ có thể gắn bó và hạnh phúc cả đời. Ngoài ra, khi cặp con giáp này về chung một nhà còn mang lại nhiều may mắn, giàu sang, cuộc sống ngày càng thịnh vượng.

Ở cặp đôi Dần - Tỵ có sự tương đồng rất lớn, nhất là những khuyết điểm của đối phương. Vì biết quá rõ điều này nên trong quá trình hẹn hò họ sẽ chủ động hỗ trợ những khiếm khuyết của nửa kia Tuy nhiên, thay vì bằng lời nói thì ở hai con giáp này họ lại thích sử dụng hành động hơn.

Cặp con giáp tuổi Thân và Ngọ

Tuổi Thân thường được xem là những người thông minh, tính tình lanh lợi, chu đáo và tháo vát. Trong khi đó, tuổi Ngọ lại rất chăm chỉ, biết chịu thương, chịu khó. Khi kết hợp với nhau, lối sống lý tưởng hóa mọi chuyện của người tuổi Thân sẽ được cái nhìn thực tế và nhạy bén của người tuổi Ngọ dung hòa.

Dù là khi đang yêu hay đã kết hôn thì cặp đôi Thân - Ngọ vẫn luôn tin tưởng và tôn trọng nửa kia của mình. Hơn nữa, cả hai con giáp này đều thích có khoảng thời gian riêng cho bản thân nên họ sẽ không bao giờ kiểm soát đối phương quá đáng.

Tuổi Thân và tuổi Ngọ còn được mệnh danh là cặp con giáp trời sinh. Bởi khi lấy nhau về chỉ mang lại hạnh phúc cho cả gia đình, sự nghiệp ngày càng thành công, hôn nhân vô cùng viên mãn.

Cặp con giáp tuổi Mão và Dậu

Người tuổi Mão có năng lực rất tốt, họ sống vui vẻ lạc quan, thích tự do tự tại và không quá xem trọng tiểu tiết. Trong khi đó, tuổi Dậu lại là con giáp sống rất nội tâm và chu toàn trong mọi việc. Do đó, hai con giáp Mão và Dậu được xem là mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Tuy cả hai con giáp này có tính cách khác biệt, thế nhưng thực tế cho thấy những cặp vợ chồng Mão - Dậu lại có cuộc sống hôn nhân rất hòa thuận và hạnh phúc. Bởi lẽ, sự ôn nhu của tuổi Dậu có thể kiềm chế sự tự do và làm tăng tính trách nhiệm của tuổi Mão. Ngược lại, sự lạc quan của tuổi Mão sẽ mang lại nhiều niềm vui và cảm hứng cho tuổi Dậu.

Khi hai con giáp này về chung một nhà thì mối quan hệ của họ được nâng lên một tầm cao mới và ngày càng gắn kết hơn trước. Tuổi Mão và Dậu biết rõ nghĩa vụ cũng như là trách nhiệm của cả hai trong hôn nhân, nên họ luôn dành sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối cho nhau. Chính vì thế, hôn nhân của họ mãi bền vững theo thời gian khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.