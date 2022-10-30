Nam Tào chốt sổ, Thần Tài hạ phàm: 3 tuổi này may mắn dồn dập, vận số đỏ từ tháng 11/2022

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 14:05

Trời sinh mỗi người có một vận mệnh riêng và không ai luôn gặp may mắn mãi. Theo tử vi học, có người gặp nhiều điều tốt lành trong tháng này nhưng lại khó khăn ở tháng khác.

Tuổi Mão

Tháng 11 của tuổi Mão dễ có được nhiều điều tốt đẹp đến. Mọi chuyện với người tuổi Mão đúng như ý muốn của mình.

Suốt tháng 11, sự nghiệp của con giáp này sẽ vụt sáng, có khởi sắc rực rỡ. Công việc thuận lợi khiến tuổi Mão luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp tuổi Mão tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn. Tuổi Mão yên tâm rằng, hầu như không có chuyện khó khăn xảy đến trong tháng này.

Nếu tuổi Mão đang có ý định khởi nghiệp, đây là khoảng thời gian rất thích hợp bởi bạn được hỗ trợ bởi các quý nhân. Cho dù là chuyện gì, tuổi Mão cũng thu được kết quả tốt. Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng thuận lợi.

Nam Tào chốt sổ, Thần Tài hạ phàm: 3 tuổi này may mắn dồn dập, vận số đỏ từ tháng 11/2022 - Ảnh 1

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi trong tháng này khá tốt. Những khởi đầu của tháng 11 có thể khiến tuổi Hợi có thêm các hứng khởi và thêm yêu cuộc sống hơn.

Trong khoảng đầu tháng 11, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội liên quan đến công việc. Tuy nhiên, chúng không thể hiện rõ ràng, đòi hỏi tuổi Mão phải có cái nhìn thật bao quát mới thấy được. Người xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Hợi nhiều trong thực hiện kế hoạch công việc.

May mắn về tiền bạc đến với tuổi Hợi rất nhiều trong tháng này. Đặc biệt là khoảng thời gian giữa tháng trở đi, tuổi Hợi sẽ thấy được các nguồn tiền bất ngờ đổ về.

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ nhận được các trải nghiệm thú vị. Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu sẽ đến.

Nam Tào chốt sổ, Thần Tài hạ phàm: 3 tuổi này may mắn dồn dập, vận số đỏ từ tháng 11/2022 - Ảnh 2 

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ trong tháng 11 cũng nhận được rất nhiều may mắn. Con giáp này sẽ có nhiều người như bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Đặc biệt, trong tháng 11, tuổi Tỵ dễ được sự thịnh vượng trong tài lộc. Tiền bạc lúc nào cũng ở trong trạng thái dư dả.

Cơ hội phát triển sự nghiệp của người tuối Tỵ đang đến. Vì thế, nếu cố gắng chăm chỉ làm việc, tuổi Tỵ sẽ thu được kết quả vô cùng bất ngờ.

Nam Tào chốt sổ, Thần Tài hạ phàm: 3 tuổi này may mắn dồn dập, vận số đỏ từ tháng 11/2022 - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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