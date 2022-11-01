Tài Thần phía Đông Nam, 31/10 3 con giáp sau chỉ cần xuất hành đúng hướng sẽ được quý nhân nâng đỡ, làm ăn suôn sẻ, VẠN SỰ HANH THÔNG

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 04:21

Xem tử vi hàng ngày có tác dụng tham khảo, giúp bạn biết được sơ lược những gì mà mình phải đối mặt trong ngày. Dù gặp may mắn hay xui xẻo, bạn không nên lấy đó để chủ quan hoặc bi quan, mà hãy vững vàng và nhanh chóng nhận ra đâu là việc mình nên làm, giúp cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Tử vi tuổi Dần

Theo dõi tử vi hàng ngày, cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần báo hiệu vận trình ngày mới của bản mệnh không gặp phải bất cứ vấn đề bất lợi nào. Bạn may mắn có được những người đồng nghiệp, cộng sự, khách hàng tốt nên việc hợp tác diễn ra trôi chảy, đạt được hiệu suất cao bất ngờ.

Ngày này đường tài lộc cũng rất khá, Dần có cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Thường ngày con giáp này cũng rất nhiệt tình, phóng khoáng với mọi người nên từ đó đã tự tạo thêm cơ hội kiếm tiền cho mình. Nhìn chung với tài lộc dồi dào như vậy thì bạn không phải lo lắng về chuyện chi tiêu trong ngày đâu.

Thế nhưng niềm vui chẳng thể trọn vẹn khi có những chuyện xảy ra khiến tuổi này không khỏi buồn phiền. Ngày Mộc sinh xuất cho Hỏa, gia đạo bất an, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt và không còn được nồng thắm như trước kia nữa, bạn nên chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ để cứu vãn tình hình nhanh chóng.

Tài Thần phía Đông Nam, 31/10 3 con giáp sau chỉ cần xuất hành đúng hướng sẽ được quý nhân nâng đỡ, làm ăn suôn sẻ, VẠN SỰ HANH THÔNG - Ảnh 1

Tử vi tuổi Mùi 

Có Lục Hợp che chở, đường tài lộc của tuổi Mùi có cơ hội tăng tiến trong ngày thứ 3 này. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán nhờ sự nghiên cứu và tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Không những thế, vận trình công danh sự nghiệp cũng sẽ có những bước tiến khá xa. Con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này. Bạn nên tranh thủ thể hiện bản thân nhiều hơn.

Hôm nay cũng là ngày vận đào hoa của những chú Dê khá vượng nhờ ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có thời gian vun vén mối quan hệ, tình cảm luôn được hâm nóng. Đối với những con giáp còn độc thân thì bạn nên mở rộng lòng, cởi mở hơn để đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình.

Tài Thần phía Đông Nam, 31/10 3 con giáp sau chỉ cần xuất hành đúng hướng sẽ được quý nhân nâng đỡ, làm ăn suôn sẻ, VẠN SỰ HANH THÔNG - Ảnh 2

Tử vi tuổi Tuất

Hôm nay là ngày Tam Hợp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc còn dang dở. Chính sự tập trung hết mức đã giúp bạn có được kết quả tốt đẹp nhất và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cũng trong hôm nay, phương diện tài lộc của bản mệnh khởi phát thấy rõ. Việc buôn bán kinh doanh thuận lợi, thu về nhiều tiền bạc ngoài dự kiến, đủ để quay vòng vốn hoặc mở rộng quy mô lớn hơn. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan.

Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi nhanh chóng hàn gắn rạn nứt. Trải qua cãi vã hai bạn càng thêm hiểu nhau hơn, cũng nói rõ lòng mình nên tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn xưa. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa và đẹp nhất, tình yêu ngọt ngào.

Tài Thần phía Đông Nam, 31/10 3 con giáp sau chỉ cần xuất hành đúng hướng sẽ được quý nhân nâng đỡ, làm ăn suôn sẻ, VẠN SỰ HANH THÔNG - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi hôm nay Dự đoán tử vi ngày mai tu vi ngay mai tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn