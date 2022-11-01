Tài Thần phía Đông Nam, 31/10 3 con giáp sau chỉ cần xuất hành đúng hướng sẽ được quý nhân nâng đỡ, làm ăn suôn sẻ, VẠN SỰ HANH THÔNG

Ngày này đường tài lộc cũng rất khá, Dần có cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Thường ngày con giáp này cũng rất nhiệt tình, phóng khoáng với mọi người nên từ đó đã tự tạo thêm cơ hội kiếm tiền cho mình. Nhìn chung với tài lộc dồi dào như vậy thì bạn không phải lo lắng về chuyện chi tiêu trong ngày đâu.

Theo dõi tử vi hàng ngày, cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần báo hiệu vận trình ngày mới của bản mệnh không gặp phải bất cứ vấn đề bất lợi nào. Bạn may mắn có được những người đồng nghiệp, cộng sự, khách hàng tốt nên việc hợp tác diễn ra trôi chảy, đạt được hiệu suất cao bất ngờ.

Thế nhưng niềm vui chẳng thể trọn vẹn khi có những chuyện xảy ra khiến tuổi này không khỏi buồn phiền. Ngày Mộc sinh xuất cho Hỏa, gia đạo bất an, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt và không còn được nồng thắm như trước kia nữa, bạn nên chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ để cứu vãn tình hình nhanh chóng.

Tử vi tuổi Mùi

Có Lục Hợp che chở, đường tài lộc của tuổi Mùi có cơ hội tăng tiến trong ngày thứ 3 này. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán nhờ sự nghiên cứu và tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Không những thế, vận trình công danh sự nghiệp cũng sẽ có những bước tiến khá xa. Con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này. Bạn nên tranh thủ thể hiện bản thân nhiều hơn.

Hôm nay cũng là ngày vận đào hoa của những chú Dê khá vượng nhờ ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có thời gian vun vén mối quan hệ, tình cảm luôn được hâm nóng. Đối với những con giáp còn độc thân thì bạn nên mở rộng lòng, cởi mở hơn để đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình.

Tử vi tuổi Tuất

Hôm nay là ngày Tam Hợp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc còn dang dở. Chính sự tập trung hết mức đã giúp bạn có được kết quả tốt đẹp nhất và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cũng trong hôm nay, phương diện tài lộc của bản mệnh khởi phát thấy rõ. Việc buôn bán kinh doanh thuận lợi, thu về nhiều tiền bạc ngoài dự kiến, đủ để quay vòng vốn hoặc mở rộng quy mô lớn hơn. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan.

Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi nhanh chóng hàn gắn rạn nứt. Trải qua cãi vã hai bạn càng thêm hiểu nhau hơn, cũng nói rõ lòng mình nên tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn xưa. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa và đẹp nhất, tình yêu ngọt ngào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.