“Tài vận dư dả” trong ngày (1/11) 3 con giáp ăn nên làm ra, ra đường gặp quý nhân.

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 09:56

Trong ngày mai (1/11) 3 con giáp có “Thần tài đến thăm” công việc suôn sẻ, phát triển thuận lợi.

Tuổi Sửu  

“Tài vận dư dả” trong ngày (1/11) 3 con giáp ăn nên làm ra, ra đường gặp quý nhân. - Ảnh 1

Trong ngày mai (1/11) , con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông tốt đẹp. Vận trình tài lộc rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mai (1/11) , con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được làm việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích nên có thể phát huy toàn bộ năng lực bản thân. Song song đó, sự nhiệt huyết, kiên định và đam mê mãnh liệt với nghề giúp bản mệnh đạt được thành công nhất định.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này mau chóng cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại nhờ có được nguồn thu nhập tốt từ công việc chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm đẹp. Cuộc sống hôn nhân viên mãn mang đến cho bạn và người ấy những giây phút thực sự hạnh phúc, bình yên. Người độc thân dù chưa tìm được chân ái của đời mình nhưng lại đang có người thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

Tuổi Thìn

“Tài vận dư dả” trong ngày (1/11) 3 con giáp ăn nên làm ra, ra đường gặp quý nhân. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán trong ngày (1/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được lợi ích, địa vị tăng cao. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày (1/11) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được lợi ích, địa vị tăng cao. 

Tình duyên: Bình thường, phải biết sống vì đối phương, đừng quá ích kỷ, mơ mộng kẻo hối không kịp. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp tốt đẹp, bạn nên chú ý giữ gìn hình ảnh dễ mến, tăng cường khả năng giao tiếp với người khác, học cách thu phục lòng người.

Tài lộc: Có khả năng gặp được những khách hàng chất lượng cao và mang lại nguồn thu nhập dồi dào.

Sức khỏe: Cẩn thận viêm họng, chú ý giữ ấm khi ra ngoài vào ban đêm. 

Tuổi Mão

“Tài vận dư dả” trong ngày (1/11) 3 con giáp ăn nên làm ra, ra đường gặp quý nhân. - Ảnh 3

Chuyện tiền bạc thì có tín hiệu tốt trong ngày (1/11) khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Chính Ấn chiếu mệnh tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. 

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn chiếu mệnh tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến thì Mão chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do bạn còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Chuyện tiền bạc thì có tín hiệu tốt trong ngày (1/11) khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây. 

Cảnh báo Mão gần đây chuyện tình cảm hơi kém vì Mộc Thổ tương khắc. Bạn nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bạn cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân.

Tư vi dự báo vào 15h00 ngày (1/11) 3 con giáp gặp xui xẻo, tài chính bất ổn không nên ra đường tránh gặp tiểu nhân.

Hôm nay (1/11) vào đầu giờ chiều, tử vi khuyên 3 con giáp này tốt nhất nên ở yên trong nhà tránh tụ tập giao du.

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