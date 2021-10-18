Tài tinh nâng đỡ, quý nhân mời chào, 3 con giáp này ngày 19/10/2021 vạn sự hanh thông, gặp hung hóa cát

Tâm linh - Tử vi 18/10/2021 22:01

Tử vi ngày 19/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này ngày 19/10/2021 vạn sự hanh thông, gặp hung hóa cát nhờ có tài tinh nâng đỡ, quý nhân mời chào.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày 19/10/2021, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu hanh thông. Con giáp này chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bản mệnh sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi.

Con giáp này có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể. Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến con giáp này mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái.

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Tài tinh nâng đỡ nên vận trình tài lộc của tuổi Mão vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 19/10/2021 hôm nay, tài tinh nâng đỡ nên vận trình tài lộc của tuổi Mão vô cùng hanh thông, con đường phía trước rộng mở. Nguồn thu được tăng thêm kha khá, điều này khiến bản mệnh có thêm nhiều động lực.

Con giáp này cũng biết cách quản lý tài chính, chắt bóp chi tiêu, tằn tiện tiết kiệm nên cũng để ra được một khoản kha khá cho mình. Đây chính là niềm an ủi không nhỏ sau những buồn phiền về chuyện tình cảm cho con giáp này.

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Tử vi ngày 19/10/2021 cho biết, bán hợp mang đến nhiều tin vui cho tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 19/10/2021 cho biết, bán hợp mang đến nhiều tin vui cho tuổi Thân. Vận trình gặp hung hóa cát, mọi sự trôi chảy, có thể tiến hành việc quan trọng trong thời điểm này, tỷ lệ thành công khá cao.

Hơn nữa, con giáp này vượng vận quý nhân, các mối quan hệ xã giao ngày càng tốt đẹp, thúc công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn. Tinh thần làm việc nâng cao. Với chí tiến thủ, có tham vọng, sự cầu thị và ham học hỏi, con giáp này dễ dàng ghi điểm với lãnh đạo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hung tinh án ngữ, tiểu nhân quấy nhiễu, 3 con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau vào ngay 19/10/2021 tránh cản đường thăng tiến

Hung tinh án ngữ, tiểu nhân quấy nhiễu, 3 con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau vào ngay 19/10/2021 tránh cản đường thăng tiến

Tử vi ngày 19/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau vào ngay 19/10/2021 tránh cản đường thăng tiến.

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