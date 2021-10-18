Hung tinh án ngữ, tiểu nhân quấy nhiễu, 3 con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau vào ngay 19/10/2021 tránh cản đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 18/10/2021 21:53

Tử vi ngày 19/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau vào ngay 19/10/2021 tránh cản đường thăng tiến.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 19/10/2021 cho thấy, tuổi Tý bị hung tinh án ngữ vận trình nên có thể đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu tỉnh táo dẫn đến thất thoát tiền bạc, tài sản.

Do đó con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau, có thể tham khảo ý kiến của người khác để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Sự hiếu thắng ở thời điểm này chỉ khiến bản mệnh thiệt thòi chứ không hề nâng đỡ con đường quan lộ phát triển.

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Tý bị hung tinh án ngữ vận trình nên có thể đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 19/10/2021 hôm nay, điềm báo tiểu nhân quấy nhiễu, nhắc nhở tuổi Tỵ chớ nên chủ quan. Những lúc như ngày hôm nay đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn của bản mệnh, hãy cố gắng để vượt qua.

Con giáp này cần xác định rõ, chỉ cần một lúc lơ là, để cơn giận bộc phát là ngay lập tức có kẻ lợi dụng để làm hại mình. Vì thế, bản mệnh hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh những mối họa có thể đến trong ngày hôm nay.

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Mùi sẽ có một ngày khá vất vả và chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Ba ngày 19/10/2021 hôm nay, tuổi Mùi sẽ có một ngày khá vất vả và chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Không những phải đối diện với khối lượng công việc đồ sộ mà còn phải lo đề phòng kẻ xấu hãm hại đường quan lộc, cản bước đường thăng tiến.

Ngoài ra còn có những tranh chấp, xích mích với đồng nghiệp trong quá làm làm việc khiến đôi bên không thoải mái. Chuyện này chủ yếu liên quan tới lợi ích và cạnh tranh vị trí nên chắc chắn không thể nhường nhịn qua loa được. Có thể sẽ là cuộc chiến dài, do đó con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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