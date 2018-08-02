Tại sao không được thổi sáo ban đêm?

Tâm linh - Tử vi 02/08/2018 14:00

Các cụ ta từ xưa vẫn có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Thật vậy, trong cuộc sống có những điều tưởng như vô hại nhưng lại là đại kỵ vì phạm phải thế giới tâm linh. Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao không được thổi sáo ban đêm? Cùng theo dõi bài viết sau để giải đáp thắc mắc này nhé!

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Huýt gió vào ban đêm gặp ma là một lời đồn được dân gian truyền tai nhau

Tuy rằng chưa xác định rõ thực hư như thế nào nhưng trong nhân gian vẫn kiêng cử việc huýt sáo vào ban đêm. Chắc hẳn, từ thời thơ ấu nhiều bạn bố mẹ thường không cho huýt sáo vào ban đêm. Không phải ai cũng lí giải nguyên nhân của điều cấm kị này.

Có nhiều ý kiến cho rằng, huýt sáo ban đêm đơn giản chỉ là một phương thức để hù trẻ sợ mà im lặng đi ngủ không gây ồn ào. Bên cạnh đó, có nhiều cách lí giải cho điều này. Giải đáp cho thắc mắc "Tthổi sáo ban đêm có sao không"}" data-sheets-userformat="{"2":33584065,"3":{"1":0},"9":0,"10":2,"11":3,"12":0,"15":"Arial","16":10,"17":1,"28":1}">hổi sáo ban đêm có sao không?" như sau:

  • Lí giải theo dân gian

Có không ít câu chuyện nhân gian về loại rắn thường gắn liền với tiếng huýt sáo. Chẳng hạn, một câu chuyện ngắn kể lại rằng, có một kẻ nọ có tâm địa độc ác, hắn thường giết người theo cách điều khiển một loài rắn độc và dựa vào tiếng huýt sáo ban đêm. Chỉ cần hắn ghét người nào thì sẽ ra lệnh cho rắn độc cắn  chết người đó.

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Dùng tiếng sáo, huýt gió có thể là cách ra hiệu cho rắn

Thực tế, rắn là loài có thể cảm nhận được tiếng huýt sáo như là tiếng gọi chúng. Do đó,  những người huấn luyện rắn thường áp dụng cách dùng tiếng huýt gió để ra hiệu cho chúng.

  • Khiến ma quỷ, các loài rắn độc vào nhà
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Huýt sáo vào ban đêm cũng giống như bạn đang gọi ma quỷ, rắn độc 

Huýt sáo vào ban đêm được hiểu là gọi linh hồn, rắn độc. Quan niệm của người Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kĩ, Hàn Quốc cho rằng, huýt sáo vào ban đêm cũng giống như bạn đang gọi ma quỷ, rắn độc vào nhà.

  • Điềm không may
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Huýt sáo vào buổi tối sẽ mang tới điều không may

Huýt sáo vào ban đêm là điềm không may mắn, có thể dẫn đến nhiều  xui rủi mang đến cho bạn. Trên thực tế, nhiều người cho rằng tiếng huýt sáo là tín hiệu được những kẻ trộm dùng để thông báo cho nhau. Nếu bạn huýt sáo sẽ có thể khiến kẻ trộm vào nhà.

2. Một số điều kiêng kỵ vào ban đêm bạn cần lưu ý

– Tránh soi gương vào ban đêm vì có thể vô tình nhìn thấy ma quỷ. Để tránh xui rủi thì không nên soi gương vào giữa đêm. Nếu để gương soi trong phòng ngủ thì cần úp xuống vào ban đêm.

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Tránh soi gương vào ban đêm

– Tránh phơi đồ vào ban đêm vì ma quỷ có thể mặc đồ này gây tích tụ khí âm trong quần áo rất không tốt cho con người. Bên cạnh đó, hơi lạnh, sương vào ban đêm có thể khiến quần áo nhanh hư hỏng và gây bệnh cho người mặc.

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Tránh phơi đồ vào ban đêm

– Không chơi trốn tìm từ khoảng 11h đêm trở đi vì có thể bị ma giấu.

– Tránh treo chuông gió ở đầu giường vì sẽ gây sự chú ý đến ma quỷ

–Không nên tè bậy ngoài đường khi đi ban đêm. Lí do bởi nếu chẳng may tè phải mồ mã thì có thể khiến bạn tự rước phải xui rủi.

–Không nên gọi réo tên nhau khi đi chơi khuya khiến ma quỷ ghi nhớ tên và ám theo, mang đến điều không lành cho người đó.

–Khi đi ngủ nên tránh mặc đồ màu trắng hay xõa tóc dài trước gương và đặc biệt khi ngủ không nên để thế ngủ đưa chân ra ngoài đường như của người chết.

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Kiêng nhặt tiền rơi ở ngoài đường

– Không nên nhặt tiền rơi ngoài đường, vì có thể là tiền giải xui hạn hoặc cúng người mất.

Tránh để mũi dép hướng về giường khi ngủ ban đêm. Đây là điều khiến ma quỷ đoán được có người đang ngủ trên giường và sẽ tìm cách ngủ chung với bạn.

Với những thông tin bài viết vừa cung cấp, hi vọng sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn được tại sao không được thổi sáo ban đêm?  Hãy tránh thổi sáo vào ban đêm và các điều kiêng kỵ vào ban đêm đã chia sẻ trên để không vướng phải những điều bất trắc nhé!

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