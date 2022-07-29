Tài lộc vượt trội trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn trúng thời cơ làm giàu, nhiều niềm vui mới, an yên hưởng phúc dày

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 16:05

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này được dự đoán sẽ nhận lắm phúc, nhiều lộc. Sự nghiệp của họ ngày một hanh thông, phát đạt.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn mang số mệnh giàu sang, phú quý. Trong công việc, họ có tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và tỉ mỉ. Chính vì vậy, dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng đạt được thành công nhất định.

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ nhận nhiều phúc lộc trời ban. Sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng. Những người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp với bản thân.  Người đang có dự định chuyển công việc cũng nhận được nhiều thư mời phỏng vấn. Không chỉ thế, con giáp tuổi Thìn còn được quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông.

Tài lộc vượt trội trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn trúng thời cơ làm giàu, nhiều niềm vui mới, an yên hưởng phúc dày - Ảnh 1
Trong vòng 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ nhận nhiều phúc lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách vui vẻ, hướng ngoại. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thiếu kiên nhẫn và bốc đồng trong mọi việc. Con giáp tuổi này thường không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Đây là điểm người tuổi Tý cần sửa chữa để tiến xa hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Nửa đầu tháng 7 âm lịch dự báo, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp khởi sắc. Đây là thời điểm tốt để họ hiện thực hóa ước mơ của mình. Họ sẽ nhận thêm được cơ hội, dự án công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng.

Tài lộc vượt trội trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn trúng thời cơ làm giàu, nhiều niềm vui mới, an yên hưởng phúc dày - Ảnh 2
Nửa đầu tháng 7 âm lịch dự báo, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, bất ngờ lội ngược dòng. Họ chủ động hơn trong công việc nên tìm được cơ hội tốt để tiến thân. Họ được quý nhân đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập. 

Ngoài ra, con giáp có thể sẽ nhận được thêm một công việc, dự án mới hoặc chí ít cũng là một nghề tay trái. Làm việc chăm chỉ, con giáp này có cơ hội tăng thêm thu nhập, cuộc sống của họ khởi sắc, sung túc hơn trước.

Tài lộc vượt trội trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn trúng thời cơ làm giàu, nhiều niềm vui mới, an yên hưởng phúc dày - Ảnh 3
Trong 2 tuần đầu tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, bất ngờ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua ngày mai, thứ bảy ngày 30/7/2022, 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp

Qua ngày mai, thứ bảy ngày 30/7/2022, 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp

Qua ngày mai, 3 con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến người ngoài ngưỡng mộ, tất cả là nhờ bạn đã cố gắng không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi thứ 6 tử vi ngày 29/7

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 35 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn