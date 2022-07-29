3 ngày cuối tuần (29 - 31/7), những con giáp bước sang thời điểm chín muồi, gác lại lo âu, tài vận nở rộ, sự nghiệp trải hoa

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 09:30

Trong 3 ngày cuối tuần, vận trình của 3 con giáp dưới đây biến chuyển khởi sắc, tài lộc đầy tay. Hãy xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi sẽ đạt được vận trình tài lộc ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến. Nhờ sức chiến đấu bền bỉ, vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ đến mấy thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi và tìm được hướng đi mới cho mình. Những nàng Dê chẳng quan tâm nhiều đến thời cuộc, thế sự ngoài kia, cũng hiếm khi bị ai làm phiền, gây khó dễ nên mọi chuyện cứ thế suôn sẻ thuận lợi đúng như kế hoạch bạn đề ra.

Bên cạnh, có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở. Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo làm nghề kinh doanh buôn bán.

3 ngày cuối tuần (29 - 31/7), những con giáp bước sang thời điểm chín muồi, gác lại lo âu, tài vận nở rộ, sự nghiệp trải hoa - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi sẽ đạt được vận trình tài lộc ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được trời phú cho sự thông minh và có đầu óc sáng suốt, không chỉ nổi trội về năng lực bản thân mà họ còn đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội, rất dễ gặt hái được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Tử vi khoa học nhận thấy, trong 3 ngày cuối tuần, tuổi Thân may mắn có cát tinh Kim Quỹ nhập mệnh tại cung Tài Bạch. Đây là điềm báo hết sức cát lợi bởi cát tinh này sẽ thúc đẩy vượng tài khí.

Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ có những khoản thu hoạch bất ngờ ở một số dự án đầu tư. Vốn dĩ ban đầu bạn thực hiện kế hoạch với thái độ "thử một chút xem sao", không quá để tâm và cũng không mong đợi quá nhiều, thế nhưng bất ngờ là lợi nhuận lại vượt ngoài dự tính của bạn.

3 ngày cuối tuần (29 - 31/7), những con giáp bước sang thời điểm chín muồi, gác lại lo âu, tài vận nở rộ, sự nghiệp trải hoa - Ảnh 2
Tử vi khoa học nhận thấy, trong 3 ngày cuối tuần, tuổi Thân may mắn có cát tinh Kim Quỹ nhập mệnh tại cung Tài Bạch. Đây là điềm báo hết sức cát lợi bởi cát tinh này sẽ thúc đẩy vượng tài khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày cuối tuần, Thìn không cần phụ thuộc vào bất cớ ai mà vẫn có thể mở lối đi riêng, đem lại tài vận cuồn cuộn cho chính bản thân mình và cả người khác. Nhờ vào tài hoa và vận khí tốt lành, con giáp này có thể gặt hái thành công ngay từ khi còn trẻ tuổi, cả đời được hưởng phúc khiến người khác ghen tị. 

Chỉ cần bản mệnh có thể dũng cảm đi theo con đường mà mình đã chọn, không lùi bước trước khó khăn thử thách. Đồng thời, người tuổi Thìn còn biết nhìn xa trông rộng thì có ngày sẽ được đứng trên đỉnh vinh quang, có quyền cao chức trọng, được mọi người xung quanh tôn trọng.

3 ngày cuối tuần (29 - 31/7), những con giáp bước sang thời điểm chín muồi, gác lại lo âu, tài vận nở rộ, sự nghiệp trải hoa - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần, Thìn không cần phụ thuộc vào bất cớ ai mà vẫn có thể mở lối đi riêng, đem lại tài vận cuồn cuộn cho chính bản thân mình và cả người khác - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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