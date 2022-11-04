“Tài lộc chờ sẵn” 3 con giáp vào 8h30 sáng mai ngày (5/11). Ăn nên làm ra, vận trình khí thế, 97% mua gì trúng đó, đầu tư thu lợi.

Tử vi vào 8h30 sáng mai ngày (5/11) cho thấy công việc của tuổi Mão sẽ khá thuận lợi. Cục diện Tam Hợp giúp bản mệnh giải quyết công việc suôn sẻ.

Tài vận: Vận trình tài lộc thuận lợi. Bạn tìm được nhiều mối làm ăn mới mang lại nguồn thu lớn nên không cần lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bản mệnh nên cần bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến sức khỏe .

Tử vi vào 8h30 sáng mai ngày (5/11) cho thấy công việc của tuổi Mão sẽ khá thuận lợi. Cục diện Tam Hợp giúp bản mệnh giải quyết công việc suôn sẻ. Ngoài ra, bạn được quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua.

Tình cảm: Vận trình tình duyên đi xuống. Ngũ hành tương khắc nên bạn và người yêu thường xuyên cãi vã. Mối quan hệ luôn trong trạng thái căng thẳng khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Nếu không thể dung hòa, hai bạn nên kết thúc sớm để không ảnh hưởng đến nhau.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 5, 20

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 8h30 sáng mai ngày (5/11) cho thấy người tuổi Thìn nên xem lại thái độ làm việc, đừng quá cậy tài mà ngang ngược.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay không lý tưởng, dễ gặp phải người khác phái tính cách trái ngược, ham vật chất cũng dễ mang lại nhiều thụ động cho bản thân.

Công việc: Đừng luôn thắc mắc về quyết định của lãnh đạo, hãy cứ làm theo yêu cầu của lãnh đạo để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ rất phiền.

Tài lộc: Có nhiều cơ hội kinh doanh sinh lời từ trước, có thể nhận được sự phù hộ của Thần Tài mà không cần nỗ lực nhiều, dễ dàng kiếm được nhiều tiền.

Sức khỏe: Có chút vấn đề, chú ý đến sức khoẻ tuyến giáp.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 16h

Con số may mắn: 19, 25

Tuổi Sửu

Chính Ấn trợ lực cho mọi khó khăn của tuổi Sửu bị đẩy lùi vào 8h30 sáng mai ngày (5/11). Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn trợ lực cho mọi khó khăn của tuổi Sửu bị đẩy lùi vào 8h30 sáng mai ngày (5/11). Bạn rút ra kinh nghiệm cho mình đó là, dù trong công việc hay tình cảm, sự ngay thẳng và tự tin là chìa khóa giúp bạn đạt được thành quả tốt nhất.



Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch của bạn. Nếu có cơ hội tốt tìm đến, đừng ngại dấn bước khỏi vùng an toàn để khám phá thêm về bản thân.



Tuy nhiên, may mắn thường đi kèm thử thách và trách nhiệm. Do đó, thời gian này đòi hỏi bạn phải tự nâng cấp bản thân lên để thích nghi hơn với tình hình, đừng ngại khó khăn, hãy dám đối mặt với chúng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 6, 9

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.