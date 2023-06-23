Tài khoản của 3 con giáp nhảy số vù vù vào đúng 10h sáng ngày 24/6: Giàu sang ngút ngàn, vượng khí tăng cao, tài vận hanh thông

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 20:23

Tử vi con giáp dự đoán, vào đúng 10h sáng ngày 24/6 này, 3 con giáp dưới đây có cuộc sống mỹ mãn vô cùng, cực kỳ giàu có, đếm tiền mỏi cả tay.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người có tính tình thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất thường không nói quá nhiều, họ chỉ hành động để thể hiện sự mong muốn của mình.

Tuổi Tuất rất chăm chỉ, siêng năng, họ không từ bỏ những cơ hội tốt xung quanh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Những năm trước đây, tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều mất mát trong cuộc sống, cả tinh thần lẫn vật chất, sự nghiệp của họ khá chông gai vất vả, nhưng trong năm Kỷ Hợi này mọi thứ sẽ thay đổi.

Tử vi học có nói, vào đúng 10h sáng ngày 24/6 này, tuổi Tuất sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có thần tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Lúc này, tuổi Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều, những gì họ đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung, thời điểm này sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ của tuổi Tuất. Cùng chờ xem nhé!

Tài khoản của 3 con giáp nhảy số vù vù vào đúng 10h sáng ngày 24/6: Giàu sang ngút ngàn, vượng khí tăng cao, tài vận hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nhiệt tình, sôi nổi và không bao giờ là người độc đoán, cố chấp. Bản mệnh cũng là người kiên nhẫn, nghiêm túc trong công việc.

Mùi cũng được biết đến là người cẩn thận, luôn thúc đẩy bản thân tạo ra sự phát triển vượt bậc. Trong mắt mọi người xung quanh người tuổi Mùi rất rộng lượng không bao giờ đối xử ích kỷ với bạn bè, đồng nghiệp.

Chính nhờ vậy mà quan hệ xã hội của người tuổi Mùi sẽ ngày càng rộng mở, thành tích cũng mở rộng tương ứng. Vào đúng 10h sáng ngày 24/6 này, người tuổi Mùi có thể nắm bắt các cơ hội phát triển trong cuộc sống để đạt được những bước tiến mới cho bản thân.

Với người tuổi Mùi chỉ cần bản thân sống sảng khoái, rộng lượng thì sẽ ngày càng giàu có.

Tài khoản của 3 con giáp nhảy số vù vù vào đúng 10h sáng ngày 24/6: Giàu sang ngút ngàn, vượng khí tăng cao, tài vận hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng có tham vọng và hoài bão lớn lao. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Đúng 10h sáng ngày 24/6 này là thời điểm hoàng kim của Thìn. Những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Đường tài lộc vượng, người tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Hãy bắt đầu tìm hiểu các danh mục đầu tư để đồng tiền sinh lời hiệu quả.

Tài khoản của 3 con giáp nhảy số vù vù vào đúng 10h sáng ngày 24/6: Giàu sang ngút ngàn, vượng khí tăng cao, tài vận hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 7/2023, phúc sâu mệnh dày, 3 con giáp vượng đường công danh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, tha hồ hái lộc

Tháng 7/2023, phúc sâu mệnh dày, 3 con giáp vượng đường công danh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, tha hồ hái lộc

Tháng 7/2023, 3 con may mắn giáp vượng đường công danh, ấm ví tài lộc, tay trái gom vàng, tay phải ôm bạc, phú quý bậc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy