Sức khỏe tốt mới tạo dựng được gia tài, 12 con giáp cần chú ý điều gì về sức khỏe vào ngày 16/10/2021?

May mắn ngũ hành Kim sinh Thủy báo hiệu sức khỏe của tuổi Tý có dấu hiệu cải thiện khá tích cực. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý đã giúp con giáp này nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó.

Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Không những thế bạn còn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc.

Tuổi Dần

Trong ngày mới hôm nay, tuổi Dần cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình, thời tiết thay đổi và tâm trạng không tốt dễ khiến con giáp này thêm mệt mỏi. Ngoài ra, hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở trong miệng và khắp thân mình

Tuổi Mão

Trong ngày ngũ hành Kim Mộc xung khắc, sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đề phòng các bệnh về đường hô hấp trong những ngày thời tiết thay đổi.

Nếu bạn cứ mải mê rong chơi mà không có sự phân bổ thời gian phù hợp cho công việc thì bạn sẽ chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức, uể oải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nếu bạn cứ mải mê rong chơi mà không có sự phân bổ thời gian phù hợp cho công việc thì bạn sẽ chỉ khiến bản thân thêm kiệt sức, uể oải. Hãy biết lường sức và phân bổ tốt nguồn lực của mình, tránh có những quyết định hời hợt, hoang phí thời gian, năng lượng.

Tuổi Tỵ

Hỏa - Kim xung khắc cho thấy có những tác động từ ngoại cảnh ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tránh tham gia những hoạt động hay vận động quá sức vào lúc này.

Tuổi Ngọ

Trong ngày Hỏa Kim xung khắc, tinh thần mệt mỏi áp lực có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe của con giáp này bị sụt giảm đi ít nhiều. Một chế độ sinh hoạt điều độ, một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bản mệnh tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đẩy lùi bệnh tật.

Trong ngày Hỏa Kim xung khắc, tinh thần mệt mỏi áp lực có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe của con giáp này bị sụt giảm đi ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 4 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thân

Kim khí quá vượng, sức khỏe của con giáp này khó có thể duy trì được. Thay vào đó khi chịu các tác nhân ở bên ngoài, bản mệnh cũng dễ mắc bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng cũng dễ gặp phải.

Tuổi Dậu

Lời khuyên cho tuổi Dậu trong ngày hôm nay là hãy tìm một người đáng tin cậy để có thể giãi bày tâm sự, để được thông cảm và thấu hiểu hơn. Ngoài ra hôm nay, bản mệnh không nên gây tổn thương, mổ xẻ , trị bệnh ở tim.

Lời khuyên cho tuổi Dậu trong ngày hôm nay là hãy tìm một người đáng tin cậy để có thể giãi bày tâm sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kim khí vượng dự báo tình hình sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh nên quan tâm hơn trong thời gian này. Ví dụ như một số vấn đề về da cũng là lời cảnh báo cho những một số bệnh có khả năng xảy ra từ lâu bên trong cơ thể bạn đấy nhé.

Tuổi Hợi

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong nhà bếp và bếp lò. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.