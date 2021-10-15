Quý nhân tam trợ, tài thần ghé thăm, 3 con giáp này ngày 16/10/2021 công việc thuận lợi, đại lộc đại phát

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 20:30

Tử vi ngày 16/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này công việc thuận lợi, đại lộc đại phát vì có quý nhân tam trợ, tài thần ghé thăm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/10/2021, có quý nhân tam hợp ở bên trợ mệnh, tuổi Tỵ không phải lo lắng quá nhiều về con đường tiến thân. Công việc trên đà thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc là những điều con giáp này sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới.

May mắn có cát tinh trợ mệnh nên vận trình công việc của con giáp này mới không có nhiều biến động. Với tài trí và sự nhạy bén, bản mệnh có thể xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh gọn nhất. Chỉ cần học được cách kiên nhẫn, những nỗ lực của tuổi Tỵ sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

16/10/2021 1
Có quý nhân tam hợp ở bên trợ mệnh, tuổi Tỵ không phải lo lắng quá nhiều về con đường tiến thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/10/2021 hôm nay, tài thần ghé thăm sẽ mang đến cho tuổi Mùi không ít tin vui về tiền bạc. Đặc biệt tốt với những ai đang làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, những cơ hội phát tài lớn nhỏ sẽ đến với con giáp này.

Quý nhân tam hội giúp sức, tuổi Mùi chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề phát sinh. Đôi bên cùng chung tay vượt qua những chướng ngại vật, những thử thách để rồi chớp lấy cơ hội để có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.

16/10/2021 2
Tài thần ghé thăm sẽ mang đến cho tuổi Mùi không ít tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 16/10/2021, cục diện tương hội giúp sức rất nhiều cho tuổi Thân hôm nay. Cũng nhờ vậy mà con đường thăng tiến của con giáp này sẽ trở nên sáng tỏ, những vất vả đang được đền đáp.

Lại thêm tài tinh ở bên, các nguồn thu nhập chính của con giáp này khá ổn định. Nếu tuổi Thân thực hành tiết kiệm ngay từ bây giờ thì sau này sẽ chẳng khi nào phải lo túng thiếu. Không những thế, những khoản tiền này trong tương lai sẽ lớn dần lên mỗi ngày nếu như biết đầu tư đúng cách.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tiểu nhân hoành hành, tranh lợi đoạt tài, 3 con giáp này ngày 16/10/2021 cần thận trọng, tránh làm hỏng đại sự

Tiểu nhân hoành hành, tranh lợi đoạt tài, 3 con giáp này ngày 16/10/2021 cần thận trọng, tránh làm hỏng đại sự

Tử vi ngày 16/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này cần thận trọng, tránh làm hỏng đại sự vì bị tiểu nhân oành hành, tranh lợi đoạt tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 16/10/2021 tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 48 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 56 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình