Tiểu nhân hoành hành, tranh lợi đoạt tài, 3 con giáp này ngày 16/10/2021 cần thận trọng, tránh làm hỏng đại sự

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 20:17

Tử vi ngày 16/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này cần thận trọng, tránh làm hỏng đại sự vì bị tiểu nhân oành hành, tranh lợi đoạt tài.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 16/10/2021 hôm nay, tuổi Tý gặp cục diện tương phá, khó tránh khỏi rắc rối khi những chuyện tranh chấp mâu thuẫn vẫn chưa đi đến hồi kết.

Lại thêm hung tinh ngáng trở, kẻ tiểu nhân liên tục hoành hành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp. Trong thời điểm này, bản mệnh cần giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đứng trước mọi tình huống sự việc. Đừng để sự nóng giận nhất thời khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn.

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Tý gặp cục diện tương phá, khó tránh khỏi rắc rối khi những chuyện tranh chấp mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hôm nay, hung tinh báo hiệu những chuyện tranh lợi đoạt tài đến với tuổi Ngọ. Nếu không muốn các mối quan hệ trở nên phức tạp và bất lợi hơn, con giáp này hãy nên nhường nhịn một chút.

Tuổi Ngọ phải dè chừng trong từng quyết định. Sự liều lĩnh không phải bước đi đúng đắn trong thời điểm này bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến con giáp này phải hứng chịu những hậu quả nặng nề mà chẳng ai có thể lường trước được.

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Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Hợi cần phải hết sức thận trọng ngày hôm nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết ảnh hưởng của Hợi Tương Hại nên những thay đổi của mọi người xung quanh, ví dụ như công việc, môi trường sống,... có thể làm cho người tuổi Hợi bị áp lực không nhỏ ngày hôm nay. Tuy nhiên, nên nghiên cứu rất kỹ những kế hoạch mà bạn đề ra trước khi thực hiện chúng, đừng để bị tác động bởi bất cứ ai.

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Hợi cần phải hết sức thận trọng ngày hôm nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp, nếu không bạn có thể gặp rắc rối. Nên kiểm tra thật kỹ mọi giấy tờ, văn bản mà bạn ký kết, bởi vì chúng tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không thể nào kiểm soát được đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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