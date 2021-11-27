Sức khỏe 12 con giáp ngày 27/11/2021: Dần chú ý não bộ, Thìn cần từ bỏ các thói quen xấu

Tâm linh - Tử vi 27/11/2021 07:15

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 27/11/2021 cho thấy Dần chú ý não bộ, Thìn cần từ bỏ các thói quen xấu.

Tuổi Tý

Mộc khí vượng có thể là nguyên nhân khiến thể trạng của Tý suy giảm rõ rệt. Bạn cần dành thời gian để nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Đừng quen rèn luyện thể dục thể thao phù hợp để tăng cường sức đề kháng cũng như giữ gìn vóc dáng.

Tuổi Sửu

Mộc khí vượng khiến sức khỏe có dấu hiệu tuột dốc nhanh chóng. Những căn bệnh đột ngột phát tác cùng lúc khiến bạn trở tay không kịp, âu cũng là do những thói quen xấu lặp lại trong một thời gian dài nên mới thành ra như vậy.

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Mộc khí vượng khiến sức khỏe có dấu hiệu tuột dốc nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc khí quá vượng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này. Tuổi Dần sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến não bộ, thận, bàng quang hay các bệnh phụ khoa ở nữ giới. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi và cũng đừng lơ là chủ quan trước bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào của cơ thể.

Tuổi Mão

Về phương diện sức khỏe, tuổi Mão cũng cần lắng nghe cơ thể mình. Hãy chú ý đến những biểu hiện bất thường dù nhỏ nhất. Ngoài ra hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này phía trong đùi...

Tuổi Thìn

Nếu sức khỏe là điều bạn mong muốn thì đã đến lúc bạn tập trung vào sức khỏe của mình và học cách cân nhắc các lựa chọn lành mạnh chống lại thiệt hại tiềm ẩn do ăn quá nhiều, uống rượu và hút thuốc.

Tuổi Tỵ

Cả tâm trí và cơ thể của bạn đều hài hòa, bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đừng cố gắng tăng cường sức khỏe quá mức, hãy hoạt động thể thao một cách hợp lý. Tập thể dục quá sức có thể dẫn đến các vấn đề, vì vậy hãy kiểm soát và thận trọng.

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Cả tâm trí và cơ thể của bạn đều hài hòa, bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành Hỏa Mộc tương sinh, sức khỏe của con giáp này được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian này. Đây một phần là nhờ vào những bài tập rèn luyện thể lực đi cùng với chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp mà bản mệnh đang tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Với lối sống tích cực như thế này, bệnh tật sẽ chẳng dám tìm đến.

Tuổi Mùi

Nếu bạn có thói quen bỏ bê các hoạt động thể thao, trong khi đó chính là thời gian để tạo ra sự thay đổi tích cực. Tiếp thêm sinh lực cho cơ thể bằng cách tập luyện một số hình thức tập thể dục là điều cần thiết cho lối sống lành mạnh.

Tuổi Thân

Thói quen ôm đồm quá nhiều việc vào mình chỉ càng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Nếu mọi thứ có vấn đề, đừng ngạc nhiên nếu bạn bị đau đầu hoặc cảm thấy mệt mỏi. Ngủ đủ giấc và cố gắng ăn những thực phẩm đặc biệt tốt cho sức khỏe.

Tuổi Dậu

Kiên nhẫn, chú ý và lắng nghe cơ thể của bạn, nhận thức được điểm yếu của bạn. Ngay cả khi cơ thể bạn làm việc quá sức, hãy nghỉ ngơi và thư giãn xứng đáng, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn trẻ trung khỏe mạnh hơn.

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Kiên nhẫn, chú ý và lắng nghe cơ thể của bạn, nhận thức được điểm yếu của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Áp lực bạn gặp phải không phải là một lý do để từ bỏ chế độ tập thể dục của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không tập thể dục quá sức, dần dần tìm thấy sự cân bằng giữa những gì phù hợp và quá trình phục hồi phù hợp với cả cơ thể và tâm trí của bạn.

Tuổi Hợi

Hãy hít thở và giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng không cần thiết. Hãy chắc chắn để cân bằng giữa tập thể dục và thư giãn, cũng như ăn uống thực phẩm giàu vitamin. Bạn cần tất cả các yếu tố này để làm chủ công việc hàng ngày của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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