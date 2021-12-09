Sức khỏe 12 con giáp ngày 10/12/2021: Mão mất ngủ, Thân mệt mỏi, Tuất không được ngon miệng

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 17:00

Tử vi về sức khỏe ngày 10/12/2021 của 12 con giáp cho thấy Mão mất ngủ, Thân mệt mỏi, Tuất không được ngon miệng.

Tuổi Tý

Tử vi tuổi Tý hôm nay khuyên bạn nên dành thời gian cho việc đi lại di chuyển tập thể dục. Điều này sẽ khiến cho bạn thư giãn gân cốt, điều hòa bản thân. Tuổi Tý nên ăn các thực phẩm dinh dưỡng và nhiều chất xơ, hạn chế ăn các đồ cay nóng.

Tuổi Sửu

Sức khỏe hôm nay, chân tay hay bị đau mỏi. Hơn nữa đề phòng gan có vấn đề, hạn chế tiếp xúc với tiệc rượu để tránh gây hại cho bản thân. Khuyên bạn nên bảo vệ phổi và làn da của mình. Đặc biệt nếu đi ra ngoài thì nên hạn chế tiếp xúc hay đứng gần với người khác và cần phải đeo khẩu trang khi ra đường.

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Tử vi tuổi Tý hôm nay khuyên bạn nên dành thời gian cho việc đi lại di chuyển tập thể dục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần hôm nay khuyên bạn đề phòng những triệu chứng bệnh có thể nguy hại cho sức khỏe. Về bệnh tật thì chủ đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Tâm tình hoảng loạn, hay lo lắng. Bạn nên dành thời gian cho nghỉ ngơi, đi ngủ đúng giờ, tránh bị chứng đau đầu ảnh hưởng.

Tuổi Mão

Thủy vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh gặp phải một số vấn đề bất ổn, đó là lý do gần đây bạn hay mất ngủ hoặc giấc ngủ chập chờn, khó yên. Có thể nguyên nhân đến từ những căng thẳng, lo lắng của bạn trong thời gian qua, bạn nên tìm cách tháo gỡ phiền muộn thay vì lạm dụng vào thuốc ngủ.

Tuổi Thìn

Theo Đông y học, tỳ vị thuộc ngũ hành Thổ, nếu bị tổn hại sẽ gây nên các triệu chứng như kiệt sức, vàng da, táo bón. Nếu bị mệt mỏi quá độ, tuổi Thìn cần tổng hợp lại chế độ ăn, không nên ăn quá no, giữ cho cảm xúc ổn định. Bạn có thể dùng bài thuốc từ táo đỏ, phục linh và ngạnh mễ. Vừa hồi phục sức khỏe, vừa giúp làn da thêm sáng đẹp.

Tuổi Tỵ

Về sức khỏe, hệ thống tuần hoàn máu của bạn xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh không lành. Trong việc ăn uống cần kiêng các đồ cay nóng, ăn nhiều gạo nếp, các loại cá nói chung và nhiều hoa quả.

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Về sức khỏe, hệ thống tuần hoàn máu của bạn xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh không lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cũng cần cẩn thận chuyện sức khỏe ngày hôm nay. Bạn có điềm báo va đập, thương tích ngoài da. Con giáp này nên chú ý, cẩn thận khi nấu nướng, đi lại.

Tuổi Mùi

Tình hình sức khỏe của bạn rất tốt, tuổi Mùi nên giữ vững phong độ, tiếp tục chế độ tập luyện lành mạnh. Tuổi Mùi hãy tích cực ăn nhiều ngũ cốc hơn. Một chế độ ăn nhiều chất xơ được khuyến khích bởi giúp bộ máy tiêu hóa tốt hơn.

Tuổi Thân

Ngũ hành không thuận, tuổi Thân dễ cảm thấy mệt mỏi, cơ thể yếu ớt hơn thường ngày. Bạn hãy nhớ giữ ẩm không khí bằng máy giữ ẩm. Nếu không khí quá khô, hãy sử dụng máy giữ ẩm hoặc bình phun nước để giữ ẩm, giúp giảm nghẹt mũi và ho.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu hôm nay nhắc nhở rằng, đã đến lúc bạn nên dành thời gian lắng nghe cơ thể của mình, đừng quá chiều chuộng bản thân, thức khuya, nhịn ăn sáng... sẽ khiến sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng.

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Tử vi tuổi Dậu hôm nay nhắc nhở rằng, đã đến lúc bạn nên dành thời gian lắng nghe cơ thể của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những lo lắng khiến bạn ăn uống không được ngon miệng, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của tuổi Tuất đấy. Thời gian này chú ý những triệu chứng mất ngủ, đau đầu thường xuyên. Nghe một bản nhạc hợp sở thích và đi ngủ sớm một chút có thể giúp ích cho bạn trong lúc này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hãy chú ý nhiều hơn tới việc làm cuộc sống tinh thần thêm phong phú, một ngày như hôm nay sẽ rất tuyệt với nếu bạn dành thời gian làm điều gì đó có ích cho bản thân chẳng hạn như vận động, trồng thêm cây cối tại nhà. Đây có thể xem là ý tưởng không tồi trong những ngày dịch, cách ly toàn xã hội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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