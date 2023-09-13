Số trời định sẵn, 3 con giáp mở túi hứng tiền trong ngày 17/9: Như ý cát tường, gánh vàng mỏi cả vai, hóa thành đại gia giàu nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây túi tiền nặng trịch, đại cát đại lợi trong ngày 17/9.

Tuổi Mão

Con giáp Mão trong ngày 17/9, quý tộc xuất hiện trong Cung may mắn, là dấu hiệu của sự giàu có và danh dự, những người gặp phải điều này là những người may mắn nhất, con đường chính dẫn đến sự giàu có suôn sẻ, và có quý tộc giúp đỡ.

Ngoài ra, khi vận may gặp Thái Tùy, con giáp Mão trong Cục Vàng Tam Hội sẽ giúp phát huy Cục Vàng, có lợi cho việc kiếm tiền và làm giàu.

Cục Vàng thịnh vượng là tốt để thu hút sự giàu có và thu thập vàng. Khuyến khích những người cao thượng và nhận được sự giúp đỡ khi làm việc.

Số trời định sẵn, 3 con giáp mở túi hứng tiền trong ngày 17/9: Như ý cát tường, gánh vàng mỏi cả vai, hóa thành đại gia giàu nhất vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sở hữu tính cách nhân hậu, tốt bụng, được mọi người xung quanh quý mến, ủng hộ hết mình. Trong công việc, cấp trên và đồng nghiệp đối xử rất tốt với con giáp này. Ngày 17/9 cho thấy tuổi Ngọ sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, nhiều cơ hội tìm đến dồn dập, về mặt tài chính bạn cũng không cần phải quá lo lắng nhiều vì thần tài đang theo dõi bạn từng ngày, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Bên cạnh đó đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng phất như diều gặp gió, bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình khi chăm tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ với những người có chung sở thích.

Số trời định sẵn, 3 con giáp mở túi hứng tiền trong ngày 17/9: Như ý cát tường, gánh vàng mỏi cả vai, hóa thành đại gia giàu nhất vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thực tế, chăm chỉ và kiên trì, nhẫn nại. Trong ngày 17/9, sự nghiệp và tài lộc của họ hứa hẹn sẽ rực rỡ hơn. Người tuổi này có thể gặp một số cơ hội và thách thức quan trọng, qua đó thể hiện được khả năng của bản thân.

Về tài lộc, người sinh năm Dần cũng sẽ có thành tích tốt, thu nhập hứa hẹn tăng nhờ làm việc chăm chỉ và có kế hoạch tài chính rõ ràng. Chỉ cần kiên trì, thành công sẽ không còn xa với người tuổi Dần.

Số trời định sẵn, 3 con giáp mở túi hứng tiền trong ngày 17/9: Như ý cát tường, gánh vàng mỏi cả vai, hóa thành đại gia giàu nhất vùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 13/9 tu vi ngay 14/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 47 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng