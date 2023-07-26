Số Trời đã định đúng hôm nay 26/7, 3 con giáp hưởng LỘC bề trên, PHÚ QUÝ hơn người, PHÁT TÀI giàu sụ, tiền trong túi tiêu hết lại có

Tâm linh - Tử vi 26/07/2023 00:22

Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình.

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu may mắn được Tam Hợp cục nâng đỡ nên cũng đỡ vất vả. Có người giúp bạn một tay trong công việc để được nghỉ sớm. Những người đang tăng ca, làm thêm thì được cấp trên đánh giá cao, kinh nghiệm của bạn chính là tiền đề để kích thích may mắn. 

Số Trời đã định đúng hôm nay 26/7, 3 con giáp hưởng LỘC bề trên, PHÚ QUÝ hơn người, PHÁT TÀI giàu sụ, tiền trong túi tiêu hết lại có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng khởi sắc không kém nhờ Thiên Tài chiếu vận. Nhiều người trúng xổ số hoặc trúng thưởng, phát tài nhanh bằng công việc mình đang đổ sức vào. Nên nhớ khách hàng là thượng đế, khách có sai thì cũng cười với khách, vì khách cho chúng ta tiền! 

Thổ sinh Kim báo trước một ngày khởi sắc về đường tình cảm. Tuy Sửu nóng tính nhưng thực chất sống rất tình cảm, biết điều, không giống như những người lúc nào cũng tỏ ra hiền lành nhưng bụng dạ thì thâm sâu khó lường

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Tư 26/07/2023 này, tuổi Thìn được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Số Trời đã định đúng hôm nay 26/7, 3 con giáp hưởng LỘC bề trên, PHÚ QUÝ hơn người, PHÁT TÀI giàu sụ, tiền trong túi tiêu hết lại có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Thìn nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Thìn nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của tuổi Thìn hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Thìn và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 26/7/2023 cho thấy Dậu được Chính Quan hỗ trợ nên công việc khởi sắc. Bạn sắp xếp công việc quá gọn gàng nên ngày nghỉ không ai dám làm phiền. Đừng vội nhụt chí trong kinh doanh tiếp tục phấn đấu không ngừng rồi bạn sẽ sớm thu được quả ngọt thôi.

Số Trời đã định đúng hôm nay 26/7, 3 con giáp hưởng LỘC bề trên, PHÚ QUÝ hơn người, PHÁT TÀI giàu sụ, tiền trong túi tiêu hết lại có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì Mộc khắc Kim nên không khí yêu đương khá căng thẳng, kém may mắn. Trong quá trình đi chơi, sống chung dễ có xích mích, cãi vã giữa các cặp đôi. Tính bạn thì bảo thủ không chịu nhường nhịn, cứ phải để đối phương chủ động.

Đường tài lộc đi lên, dễ có lộc từ khách hàng khi đi buôn hoặc được người thân tặng quà, đến thăm. Mối nhân duyên làm ăn từ đó cũng khởi sắc hơn, bạn sẽ được giới thiệu và làm quen với nhiều người có kinh nghiệm.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp độc lập, cầu tiến, 5 ngày cuối tháng 7 giơ tay hái LỘC VÀNG, tiền đồ ngày một rộng mở, phú quý vinh hoa bung tỏa ngập tràn

3 con giáp độc lập, cầu tiến, 5 ngày cuối tháng 7 giơ tay hái LỘC VÀNG, tiền đồ ngày một rộng mở, phú quý vinh hoa bung tỏa ngập tràn

3 con giáp có sẵn nền móng vững chắc, con đường phía trước cũng xuôi chèo mát mái nên mọi sự thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi ngày 26/7/2023 tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 50 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 35 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'