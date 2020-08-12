Sinh tháng 6 cung gì? Đặc điểm của cung hoàng đạo này?

Theo góc độ tâm linh , tháng sinh của mỗi người có ảnh hưởng nhất định tới tính cách, tình duyên, vận mệnh và sự nghiệp của mỗi người. Vậy bạn có muốn biết sinh tháng 6 thuộc cung gì không? Chắc hẳn bạn rất tò mò muốn biết những thông tin liên quan tới những người sinh tháng 6, liệu có tốt không. Cùng tìm hiểu sinh tháng 6 cung gì ngay dưới đây!

Những người sinh từ ngày 21/5 đến 21/6 thuộc cung Song Tử - Gemini.

Những người sinh từ ngày 22/6 đến ngày 22/7 thuộc cung Cự Giải – Cancer.

Tổng quan về những người sinh tháng 6

Những người sinh tháng 6 thường suy nghĩ về những điều xa xôi, do đó bạn thường để trái tim mình bị dao động bởi lòng tốt. Nhưng đó có thể là sự lừa dối từ người khác. Trái tim của bạn thường khá nhạy cảm, phong cách lịch sự, thói quen nói năng từ tốn. Bên cạnh đó, bạn còn là một người khá năng động nhưng thường ngập ngừng, không quyết đoán và có xu hướng trì hoãn tất cả mọi việc cho đến khi có chuyện không vui xảy đến.

Trái tim của những người sinh tháng 6 thường khá nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh tháng 6 là người tương đối kén chọn và luôn muốn sở hữu những thứ tốt nhất, có thể kiểm soát nó trong khả năng của mình. Tính tình tương đối nóng nảy nhưng cũng không kém những lúc vui tính, hài hước, thân thiện với mọi người xung quanh. Về cơ bản, bạn là người khá mơ mộng, thích giao lưu kết bạn bốn phương và thường thể hiện cho mọi người xung quanh biết điều đó.

Những người sinh tháng 6 thường bị cảm lạnh. Bạn là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, mất nhiều thời gian để chữa lành vết thương trong lành, tính cách cũng cả thèm chóng chán.

Bật mí về cung Song Tử - Gemini (21/5 - 21/6)

Bật mí về cung Song Tử - Gemini (21/5 - 21/6) - Ảnh minh họa: Internet

Theo sự tích truyền thuyết, 2 anh em song sinh Castor và Pollux là con của thần Zeus - chúa tể của các vị thần trên đỉnh Olympus. 2 đứa trẻ này vô cùng dũng cảm và trung hậu. Lập được nhiều chiến công oanh liệt trong những cuộc hành trình cùng nhóm thủy thủ tàu Argo vĩ đại và nhiều cuộc phiêu lưu khác. Chính vì vậy, những người thuộc cung Song Tử thường rất thiếu tính kiên nhẫn, hay thay đổi sở thích hay việc làm của mình bởi họ muốn biết tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn.

Với khả năng thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, họ trở thành những con người khá hấp dẫn. Thông thường, họ thích nghiên cứu những thứ bí ẩn xung quanh, thích đi du lịch và cuộc sống hướng ngoại. Do đó, công việc thích hợp với những người thuộc cung Song Tử là giám đốc, chính trị gia, thương gia, nhà thương thuyết hoặc luật sư.

Cung Song Tử rất thích đi du lịch và sống hướng ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Chòm sao Gemini – Song Tử cực kỳ trí tuệ, đa tài. Do đó, bạn sẽ làm tốt các công việc liên quan đến in ấn, giáo dục, truyền thông hay sắp xếp thông tin,… Tất cả giúp bạn có cơ hội tương tác với nhiều người.

Người thuộc cung Song Tử rất cuồng nhiệt, khá gần gũi, đồng cảm với người khác. Do đó, dáng vẻ đi đứng có vẻ rất nhanh nhưng không kém phần duyên dáng, đôi khi bạn sẽ vô cùng bất ngờ vì không biết rằng họ đã đứng ngay sau lưng mình.

Bật mí về cung Cự Giải – Cancer (22/6 - 22/7)

Cung Cự Giải có biểu tượng là bộ càng cách điệu của con cua. Tương truyền rằng nữ thần Hera đã gửi con Cua này tới ngăn cản anh hùng Hercules giết con rắn nước Hydra, cuối cùng chàng đã giết con Cua. Sự hy sinh của chú Cua này vẫn còn được nhớ mãi cho đến ngày nay. Thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ của những người thuộc cung Cự Giải.

Cung Cự Giải có biểu tượng là bộ càng cách điệu của con cua - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Cự Giải còn là biểu tượng của nước, Mặt trăng là sao chiếu mệnh. Nên những người thuộc cung này thường có những hành động quá khích một chút, đôi khi là u sầu xen kẽ với phiền muộn, vui mừng. Họ thường có dáng vẻ dịu dàng nhưng cũng rất bảo thủ, thất thường và đôi khi khó hiểu đến kỳ lạ. Một số người thích sống xa xỉ còn một số lại thích sống đơn giản ở các vùng ngoại ô thôn quê.

Cự Giải còn là biểu tượng của nước, sao chiếu mệnh là Mặt trăng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc trưng nổi bật nhất của những người cung Cự Giải chính là tính cách tương đối cẩn thận, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác và đề phòng. Thậm chí họ không hề vội vàng đưa ra quyết định bởi họ cho rằng những ý kiến chưa thấu đáo ít khi được chấp thuận.

Qua bài viết, chắc hẳn bạn đã biết sinh tháng 6 cung gì và những thông tin có liên quan đến tính cách, sự nghiệp, sức khỏe của những người sinh tháng 6 rồi chứ. Mong rằng, bài viết hữu ích với bạn đọc!