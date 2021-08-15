Sinh đúng vào đúng 1 trong 3 tháng này, cuộc sống đại cát đại lợi, số mệnh an nhàn, cả đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 15/08/2021 21:20

Tử vi học cho biết, nếu ai sinh đúng vào 1 trong 3 tháng âm lịch như bên dưới, dự đoán vận mệnh sẽ vô cùng sung sướng, an nhàn cả đời.

Tháng 1 âm lịch

Theo tử vi học, những người sinh vào đúng tháng 1 âm lịch được cho là có tài năng xuất chúng, thông minh hơn người. Những người này từ khi còn nhỏ, đi học đã luôn đứng đầu. Khi đi làm, lúc nào cũng là người nổi bật, tài giỏi và đáng tin cậy nhất.

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 Người sinh vào tháng 1 âm lịch thường rất tài giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán vận mệnh của người sinh vào tháng 1 âm lịch vô cùng sung sướng. Bản thân họ đã tài giỏi, lại thêm được quý nhân luôn bên cạnh cuộc đời để nâng đỡ, phù trợ. Do đó, những người sinh trong tháng này luôn dễ dàng đạt được những mong muốn, mưu cầu của mình. Công việc thì thuận lợi, tài chính cũng dồi dào. Cuộc đời càng về sau càng sung túc, an nhàn.

Tháng 5 âm lịch

Tháng 5 âm lịch là tháng dành cho những người vừa sinh ra đã may mắn. Tử vi cho biết, những người này không chỉ vận đỏ như son, bản thân luôn gặp chuyện vui, mà còn là nguồn năng lượng tích cực dành cho những người trong gia đình. Người sinh vào tháng 5 âm lịch phúc khí đầy đủ, nếu không sinh ra trong gia đình giàu có thì bản mệnh cũng phấn đấu để sống cuộc sống xa hoa, đủ đầy. Dự đoán vận mệnh của người sinh trong tháng 5 âm lịch có khả năng trở thành người tài, giúp ích cho xã hội.

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 Những ai sinh trong tháng 5 âm lịch thường được bao bọc bởi phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 âm lịch

Tử vi học cho biết, những người sinh vào tháng 10 âm lịch là người có tướng thành công. Vừa mới sinh ra, người này đã được cát tinh chiếu mệnh, cả đời luôn gặp chuyện may mắn. Những người như vậy thường có tầm nhìn lớn, không làm những chuyện tiểu tiết mà chỉ làm những chuyện lớn lao.

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 Người sinh tháng 10 âm lịch có khả năng làm sếp, làm lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào tháng này dù có làm công việc gì cũng được người đời nể trọng. Bản mệnh tài giỏi kiệt xuất, lại thêm tính tình ôn hòa, chính là điều giúp cho họ có được chỗ đứng rất tốt. Những người này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn mang phúc khí cho cả gia đình, dòng họ. Thành tựu của họ có thể làm rạng danh 3 đời, khiến ai cũng nể phục, noi theo.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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