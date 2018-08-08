Người tuổi Hợi tính tình hòa đồng, thân thiện, rất cởi mở với những người xung quanh. Họ sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, không vụ lợi. Có thể nói, đối với người tuổi Hợi, tình bằng hữu vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà người tuổi Hợi đi đâu cũng có rất nhiều bạn. Chơi với người tuổi Hợi không nên cân đong đo đếm nhiều, bởi họ rất phóng khoáng và cực kỳ ghét những người hay chấp nhặt tiểu tiết.

Năm 2019 là năm Kỷ Hợi. Con gái sinh năm Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc – là gỗ đồng bằng. Con số may mắn của con gái sinh năm này là số 6,7,8; màu sắc may mắn là màu bạc, màu kem và màu trắng.

Họ không thích tranh cãi, luôn cố gắng giữ mối quan hệ ôn hòa, không muốn vướng vào mâu thuẫn thường nhật. Bởi vì họ cho rằng những mâu thuẫn, tranh cãi sẽ dễ làm mất đi hòa khí và mất đi tình bạn vốn có.

Người tuổi Hợi tính tình ôn hòa, họ biết kiềm chế nóng giận và biết cách sống vì người khác. Tuy nhiên, việc kiềm chế nóng giận hay nhẫn nhịn chỉ ở trong một giới hạn nhất định. Người tuổi Hợi khi đã nóng giận thì sẽ rất khủng khiếp.

Sinh con gái vào năm 2019 là một ý tưởng không tồi - Ảnh minh họa: Internet

Việc lựa chọn năm 2019 để sinh con là một ý tưởng không tồi. Đặc biệt, nếu con gái bạn chào đời vào năm 2019 thì nhà bạn sẽ có rất nhiều lộc quý trời ban đấy. Một cô bé tuổi Hợi tính tình ôn hòa, vui vẻ, rất thích giúp đỡ người khác sẽ là viên ngọc quý của cả nhà. Tuy nhiên, sinh ra ở mỗi năm khác nhau, con bạn sẽ có những đặc điểm, tính cách riêng. Bạn nên cân nhắc vì không phải bé gái tuổi Hợi nào cũng có tính cách giống nhau.

Sinh con gái năm 2019 tháng nào tốt?

Bạn mong muốn con gái mình sinh ra là người như thế nào? Một người có nhiều hoài bão, hướng ngoại, giỏi giao tiếp, gây dựng được sự nghiệp lớn hay bình lặng, an nhiên, tự tại?

Các ông bố, bà mẹ thường mong muốn con gái mình có một cuộc sống bình lặng, hạnh phúc và an nhiên. Bạn có thể sinh con vào tháng 3, tháng 6, tháng 10 hoặc tháng 11. Sinh con gái năm 2019 vào những tháng này sẽ có một cuộc sống sung túc, đủ đầy trong tương lai. Đặc biệt, con gái sẽ có những mối quan hệ bằng hữu rất suôn sẻ, công việc ổn định, không quá thành công trong sự nghiệp, nhưng đổi lại có những mối quan hệ tốt, tính tình ngay thẳng, hòa đồng,…

Con gái tuổi Hợi sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 10 hoặc 11 sẽ có cuộc sống bình lặng, an nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu bạn có nguyện vọng con gái mình sẽ trở thành một người có khí chất, có một con đường rộng mở trong sự nghiệp, hãy cân nhắc và sinh con vào tháng Giêng, tháng 2, tháng 4, tháng 8. Sinh vào những tháng này, con bạn sẽ có học thức hơn người, không ngại khó khăn, gian khổ, có chí tiến thủ và rất dễ tạo dựng được sự nghiệp của bản thân trong tương lai. Tính tính những cô gái sinh năm 2019 rất thẳng thắn, cương trực, rất chú ý giữ chữ tín nên đi đâu cũng có nhiều bạn bè yêu mến. Khả năng ngoại giao của những người này rất tốt. Đó cũng là lý do họ rất dễ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Ngược lại, sinh con gái năm 2019 vào những tháng 5, 6 và tháng 9 gặp phải một số điều không tốt. Những đứa trẻ sinh vào thời gian này thường có tính khí hơi cực đoan. Đó là những người bảo thủ, không mấy kiên định, luôn muốn người khác phải lắng nghe mình mà không bao giờ chủ động lắng nghe người khác. Chính vì thế sẽ không có nhiều người yêu mến. Họ rất cô độc.

Tuy nhiên, sự cô độc đôi khi lại là điều tốt, bởi đó là dấu hiệu của những cá tính khác người. Nếu được sống trong một nền giáo dục tốt, chắc hẳn những đứa trẻ sinh vào thời gian này sẽ có được nhiều thành tựu hơn người đấy.

Điều quan trọng hơn cả là một nền giáo dục tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải băn khoăn nhiều với ý định sinh con gái vào năm 2019. Bé gái tuổi Hợi của bạn sẽ rất dễ trở thành một nhà hoạt động xã hội tài ba bởi khả năng quan hệ rộng và tính khí hòa đồng của mình. Tuy nhiên, dù sinh vào tháng nào và mùa nào đi chăng nữa thì các ông bố bà mẹ cũng đừng quên tìm hiểu phương pháp nuôi và dạy con khoa học nhé. Đó mới là điều mấu chốt để trẻ trưởng thành tốt.