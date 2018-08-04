Sinh con chưa lâu đã vội làm điều này, Khánh Thi khiến chồng trẻ nổi giận đùng đùng

Hậu trường 04/08/2018 12:53

Phan Hiển tỏ rõ thái độ không hài lòng khi thấy Khánh Thi cắt phăng mái tóc dài sau hai tháng mổ đẻ con gái.

Chưa đầy hai tháng sau khi sinh con gái Anna, Khánh Thi đã quay trở lại với guồng quay công việc. Mới đây, cô phải tạm xa chồng và hai con nhỏ để đi công tác ở Hải Phòng. Vừa đến nơi, “Nữ hoàng dancesport" đã rất hào hứng với những món ăn đặc sản nơi đây. Tuy nhiên, do còn kiêng vết mổ đẻ nên Khánh Thi không thể ăn uống thoải mái cũng bạn bè. Quá rầu rỉ, bà mẹ hai con đã quyết định đi cắt tóc để thay đổi diện mạo.

"Mình đã đến Hải Phòng, sau hành trình đủ dài vì sự cố delay ạ thì mình đã đến nơi với trạng thái đau lưng ê ẩm và say máy bay. Được câc anh chị trọng tài rủ đi ăn thì đau lòng nhận ra em không ăn được nào là hải sản, bò, gà vì kiêng vết mổ đẻ. Thế là em đi vô 1 tiệm gội đầu và cắt phăng mái tóc rũ rượi trong mấy tháng vừa rồi. Vì giận chả ai chơi với bà đẻ", Khánh Thi viết.

Sinh con chưa lâu đã vội làm điều này, Khánh Thi khiến chồng trẻ nổi giận đùng đùng - Ảnh 1
Khánh Thi quyết định cắt tóc ngắn sau hai tháng sinh con - Ảnh: FBNV
Sinh con chưa lâu đã vội làm điều này, Khánh Thi khiến chồng trẻ nổi giận đùng đùng - Ảnh 2
Khánh Thi được khen trẻ ra nhiều sau khi cắt tóc - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau khi người đẹp chia sẻ ảnh cắt tóc ngắn lên trang cá nhân đã khiến Phan Hiển nổi giận. Nam vũ công tỏ ra không hài lòng về quyết định tự ý của vợ. Sau đó, Khánh Thi buộc phải dùng những lời ngọt ngào để giải thích mặc cho cư dân mạng không ngừng để lại bình luận khen ngợi.

Sinh con chưa lâu đã vội làm điều này, Khánh Thi khiến chồng trẻ nổi giận đùng đùng - Ảnh 3
Tuy nhiên, Phan Hiển lại không hề hài lòng với việc làm này của vợ - Ảnh: FBNV

Clip Khánh Thi được chồng chăm sóc chu đáo sau một ngày làm việc mệt mỏi

Sinh liền 2 cháu, Khánh Thi hóa giải mâu thuẫn với bố mẹ chồng

Sinh liền 2 cháu, Khánh Thi hóa giải mâu thuẫn với bố mẹ chồng

Từ việc phản đối con trai yêu cô gái quá lớn tuổi, nay bố mẹ chồng Khánh Thi đã bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc vì người đẹp đã sinh cho họ hai cháu nội đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển Khánh Thi - Phan Hiển vợ chồng Khánh Thi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42