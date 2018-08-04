Phan Hiển tỏ rõ thái độ không hài lòng khi thấy Khánh Thi cắt phăng mái tóc dài sau hai tháng mổ đẻ con gái.

Chưa đầy hai tháng sau khi sinh con gái Anna, Khánh Thi đã quay trở lại với guồng quay công việc. Mới đây, cô phải tạm xa chồng và hai con nhỏ để đi công tác ở Hải Phòng. Vừa đến nơi, “Nữ hoàng dancesport" đã rất hào hứng với những món ăn đặc sản nơi đây. Tuy nhiên, do còn kiêng vết mổ đẻ nên Khánh Thi không thể ăn uống thoải mái cũng bạn bè. Quá rầu rỉ, bà mẹ hai con đã quyết định đi cắt tóc để thay đổi diện mạo.

"Mình đã đến Hải Phòng, sau hành trình đủ dài vì sự cố delay ạ thì mình đã đến nơi với trạng thái đau lưng ê ẩm và say máy bay. Được câc anh chị trọng tài rủ đi ăn thì đau lòng nhận ra em không ăn được nào là hải sản, bò, gà vì kiêng vết mổ đẻ. Thế là em đi vô 1 tiệm gội đầu và cắt phăng mái tóc rũ rượi trong mấy tháng vừa rồi. Vì giận chả ai chơi với bà đẻ", Khánh Thi viết.

Khánh Thi quyết định cắt tóc ngắn sau hai tháng sinh con - Ảnh: FBNV

Khánh Thi được khen trẻ ra nhiều sau khi cắt tóc - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau khi người đẹp chia sẻ ảnh cắt tóc ngắn lên trang cá nhân đã khiến Phan Hiển nổi giận. Nam vũ công tỏ ra không hài lòng về quyết định tự ý của vợ. Sau đó, Khánh Thi buộc phải dùng những lời ngọt ngào để giải thích mặc cho cư dân mạng không ngừng để lại bình luận khen ngợi.

Tuy nhiên, Phan Hiển lại không hề hài lòng với việc làm này của vợ - Ảnh: FBNV

Clip Khánh Thi được chồng chăm sóc chu đáo sau một ngày làm việc mệt mỏi

Sinh liền 2 cháu, Khánh Thi hóa giải mâu thuẫn với bố mẹ chồng Từ việc phản đối con trai yêu cô gái quá lớn tuổi, nay bố mẹ chồng Khánh Thi đã bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc vì người đẹp đã sinh cho họ hai cháu nội đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-chua-lau-da-voi-lam-dieu-nay-khanh-thi-khien-chong-tre-noi-gian-dung-dung-292524.html