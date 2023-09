Sinh con rạ có thực sự nhanh và đỡ đau hơn sinh con so không?

Nhiều chị em phụ nữ sau khi sinh lần đầu thường có xu hướng sợ sinh con tiếp theo bởi vì những nỗi ám ảnh đau đớn còn kéo dài và không thể nào quên được trong tâm trí. Tuy nhiên, sinh con rạ thường không còn quá đau như lúc đầu nữa và có thể thời gian sinh con sẽ nhanh hơn do mẹ đã quen với việc sinh nở.

Sinh con rạ liệu có dễ dàng hơn sinh con so không?

Sinh con rạ thường vào tuần thứ mấy?

Sinh con rạ hay con so vào thời điểm nào đều phải nhờ vào thời gian dự sinh của bác sĩ. Ngay cả khi có ngày dự sinh rồi bạn cũng không nên coi đó là ngày chính xác tuyệt đối. Mẹ bầu có thể sinh sớm hay muộn hơn ngày dự sinh tùy thuộc vào thể trạng của mẹ và nhiều yếu tố khác.

Sinh con rạ có nhanh không phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ bầu

Tuy nhiên, khi mẹ bầu khỏe mạnh bình thường và đã có kinh nghiệm sinh con một lần rồi thì thường sinh con thứ hai sẽ sát với ngày dự sinh hơn so với lần đầu tiên. Sinh con rạ có đúng ngày dự sinh hay không thực sự không quá quan trọng. Chỉ cần cả mẹ và em bé trong bụng đều mạnh khỏe vượt cạn là tất cả đã quá hoàn hảo.

Dấu hiệu sinh con rạ

Kể cả khi đã có kinh nghiệm sinh con lần đầu rồi thì đối với lần sinh con thứ hai, mẹ bầu vẫn không khỏi bỡ ngỡ. Hãy chú ý một vài dấu hiệu báo sinh để biết được khi nào bạn đã sẵn sàng đón chào em bé ra đời nhé.

Dấu hiệu em bé sắp chào đời luôn kèm theo những cơn đau bụng

Dấu hiệu đầu tiên là việc mẹ bầu có cảm giác muốn đi tiểu, chảy nước giống với nước tiểu nhưng thực chất đó lại là nước ối. Tiếp đến, ở âm đạo bắt đầu tiết ra những dịch màu hồng nhẹ. Cuối cùng, mẹ bầu hãy cảm nhận em bé trong bụng thật tốt. Thời điểm em bé sắp chào đời, bé sẽ ít đạp hơn và bụng mẹ sẽ thường xuyên xuất hiện những cơn đau ngắt quãng khoảng 20-30 phút một lần.

Mẹ bầu kiêng cữ gì sau khi sinh con rạ?

Sinh con rạ có thể kéo dài từ 8 tiếng tùy theo sức khỏe của mẹ, tuy nhiên, sẽ nhanh hơn và dễ hơn một chút vì mẹ bầu đã có kinh nghiệm sinh con từ lần trước. Sau khi sinh con, mẹ nào cũng nên thực hiện chế độ ăn uống đủ chất và kiêng các loại thực phẩm có tính hàn hay đồ nếp, rau muống, thịt bò,... vì có thể khiến vết thương lâu lành hơn.

Với những kinh nghiệm khi sinh lần đầu tiên, mẹ bầu có thể áp dụng với lần sinh con thứ hai. Tuy nhiên việc sinh con không cần phải quá kiêng cữ như ông bà ngày xưa vẫn làm, chỉ cần mẹ và bé đủ thể chất thì có thể thoải mái ăn uống, sinh hoạt bình thường miễn sao giữ cho mẹ chế độ nghỉ ngơi phù hợp.

Người ta nói rằng không có nỗi đau nào bằng đau đẻ, nhưng hãy tin rằng sinh con rạ sẽ dễ hơn rất nhiều so với sinh con so, do vậy mẹ bầu đừng quá lo lắng mà hãy giữ cho mình một tâm lý thoải mái, cố gắng hết sức để đón chào em bé ra đời.