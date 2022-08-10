Sau thất tịch, con giáp nào tìm được tình yêu của đời mình, tiền bạc cũng tự động đến gõ cửa nhà?

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 19:00

Theo tử vi học, sau ngày 7/7 âm lịch thì các con giáp dưới đây tìm được nửa còn lại của đời mình và tiền cũng tự động tìm đến cửa.

Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách con giáp tỏ tình trong lễ Thất Tịch thành công chính là người tuổi Thìn. Trong đúng đêm Thất Tịch, người tuổi Thìn có được sự trợ giúp nhiệt tình từ “Quý Nhân tinh”, tình cảm thăng hoa phơi phới, nhân duyên khác giới ngút ngàn. Nếu tỏ tình trong ngày này, tỉ lệ thành công cực cao. 

 

Người độc thân tuổi Thìn cũng nhận được tín hiệu đáng mừng, đi dự tiệc hay tham gia hoạt động tập thể nào đó dễ trở thành tâm điểm chú ý, sức hút lan tỏa, “vệ tinh” vây xung quanh dập dìu. 

Tuổi Tỵ 

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ là cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Sau thất tịch, con giáp nào tìm được tình yêu của đời mình, tiền bạc cũng tự động đến gõ cửa nhà? - Ảnh 1
Đặc biệt chuyện tình cảm con giáp này cũng rất suôn sẻ, người đã lập gia đình có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc.

Với các cặp đôi đang yêu, đây là thời điểm lý tưởng để thăng hoa cho mối quan hệ của hai bạn. Hai người còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người thân. Trong ngày này, bạn có thể ngỏ lời với người ấy để đôi bên tiến thêm một bước xa hơn.

Người độc thân sớm thỏa nguyện vọng trong chuyện tình yêu đôi lứa. Nhiều cơ hội kết giao mở ra, việc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Chỉ cần bạn tự tin thể hiện bản thân thì không lo không tìm được người ấy.

Tuổi Hợi

Trong ngày lễ Thất Tịch, tuổi Hợi được Thái Tuế và Nguyệt Lệnh nâng đỡ, thúc đẩy vận đào hoa khởi sắc mạnh mẽ, nhân duyên vượng phát, tình cảm sinh động vô cùng. Cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm đi, bạn sẽ không bao giờ phải nói lời hối tiếc, tỷ lệ tỏ tình thành công rất cao, đừng do dự quá nhiều mà tuột mất cơ hội hiếm có này.

 

Nhưng làm gì đi nữa, tuổi Hợi cũng cần đơn giản hóa mọi việc, tránh phô trương thái quá kẻo mình bị “lố” trước mặt đối phương. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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