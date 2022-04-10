Sau Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón lộc lớn trời ban, có vận may lội ngược dòng, công danh chạm đỉnh, chuẩn bị tinh thần đón song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 07:32

Sau Rằm tháng 3 âm lịch, 3 tuổi này sẽ có vận may lội ngược dòng, thời gian tới họ sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống vẹn toàn đôi đường.

Tuổi Hợi

Nhờ có Thiên Tài giúp sức nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh tuổi Hợi đều có tiền bạc rủng rỉnh trong tay ngày hôm nay. Đó là nhờ bạn biết tận dụng khoảng thời gian rảnh để làm thêm nghề tay trái, tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng tham lam quá bạn vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, đầu tư thì đây quả thực là dịp may để bạn làm đầy túi, có thêm những khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô công việc của mình, có nguồn thu dồi dào và ổn định hơn.

Tuổi Thân

Mặc dù năm nay tuổi Thân rơi vào vận hạn 3 năm nhưng chỉ cần tuổi Thân vững tin thì cuộc sống sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Đầu tháng 3 âm lịch có thể tuổi Thân vẫn gặp không ít khó khăn, thậm chí có đôi lúc cảm thấy số phận vô cùng đen đủi, nhưng sau Rằm tháng 3 âm lịch, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng, thời gian tới họ sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống vẹn toàn đôi đường, tình tiền có nhiều thay đổi khiến bản thân họ cũng không tin được.

Sau Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón lộc lớn trời ban, có vận may lội ngược dòng, công danh chạm đỉnh, chuẩn bị tinh thần đón song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một số người tuổi Thân sẽ thay đổi cuộc đời trong năm nay theo chiều hướng tích cực, tình tiền đủ đầy. Trong công việc, tuổi Thân cũng sẽ tìm thấy được đam mê, cuộc sống bước sang trang mới thú vị hơn. 

Tuổi Tý

Năm Nhâm Dần, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Sau Rằm tháng 3 âm lịch ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 4 trở đi.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tử vi 3 ngày (11/4-13/4) - Hễ bước ra đường là hốt hết lộc lá trời ban, 3 con giáp may mắn, đón sự giàu sang bất thình lình, hễ bước ra cửa là vàng theo chân tiêu xài không hết, tha hồ hưởng phú quý

Tử vi 3 ngày (11/4-13/4) - Hễ bước ra đường là hốt hết lộc lá trời ban, 3 con giáp may mắn, đón sự giàu sang bất thình lình, hễ bước ra cửa là vàng theo chân tiêu xài không hết, tha hồ hưởng phú quý

3 ngày tới 3 con giáp này sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể.

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