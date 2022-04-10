Tử vi 3 ngày (11/4-13/4) - Hễ bước ra đường là hốt hết lộc lá trời ban, 3 con giáp may mắn, đón sự giàu sang bất thình lình, hễ bước ra cửa là vàng theo chân tiêu xài không hết, tha hồ hưởng phú quý

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 07:01

3 ngày tới 3 con giáp này sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết 3 ngày tới Tuất chính là con giáp thoát khỏi vận xui, vươn mình trở nên giàu có. Trong 12 con giáp những người tuổi Tuất có bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Những người tuổi Tuất trong thời gian tới sẽ có quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối khiến bạn có khả năng tìm kiếm được nhiều hợp đồng lớn, thu về nhiều tiền bạc.

Từ ngày 11/4 tuổi Tuất đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

Tuổi Tý

3 ngày tớicuộc sống của tuổi Tý có nhiều thay đổi bất ngờ. Ở nơi làm việc thoải mái và dễ dàng, tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi thứ sẽ thăng hoa lúc nào không biết.

Tử vi 3 ngày (11/4-13/4) - Hễ bước ra đường là hốt hết lộc lá trời ban, 3 con giáp may mắn, đón sự giàu sang bất thình lình, hễ bước ra cửa là vàng theo chân tiêu xài không hết, tha hồ hưởng phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ nên có khả năng phát tài. Năm 2022 này vốn là một năm có nhiều khởi sắc với tuổi Tý, nếu không ngừng nỗ lực thì sớm muộn gì cũng thành công, cuối năm nay nếu không thành đại gia thì cũng rủng rỉnh tiền bạc, muốn tiêu gì cũng được. 

Tuổi Dậu

 

Có thể nói, vận trình của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022 được cho là sẽ liên tục tiến về phía trước với nhiều cơ hội để khẳng định sự sắc sảo và nhanh nhạy trong công việc, làm ăn vốn là đặc trưng của tuổi Dậu.

Tử vi học có nói, 3 ngày tới tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và không chi tiêu hoang phí, tuổi Dậu sẽ không cần lo lắng chuyện tiền nong, thậm chí còn có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới của họ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Đúng 12h ngày mai (11/4) - Top 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cầu gì được nấy, cuối năm tiền tỷ chui vào két, muốn nghèo cũng khó

Đúng 12h ngày mai (11/4) - Top 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cầu gì được nấy, cuối năm tiền tỷ chui vào két, muốn nghèo cũng khó

3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu biết nắm bắt thời cơ thì có khả năng sẽ đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 23 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 51 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền