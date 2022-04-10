Top con giáp được trời ban lộc, của nả vây quanh, tháng 5 ăn nên làm ra, tháng 6 phúc lộc dồi dào, 3 tháng tới nằm duỗi mà ăn, iền chất như núi

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 06:31

3 con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đặc biệt trong 3 tháng tới, vận may trong tầm tay...

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Họ biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Tài vận trong nửa đầu năm nay của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung họ sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì họ làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Đặc biệt 3 tháng tới, cuộc sống của con giáp tuổi Hợi được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến họ làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy.

Tuổi Ngọ

So với những con giáp khác, tuổi Ngọ vốn là người luôn đặt sự vui vẻ, lạc quan lên hàng đầu. Người tuổi Ngọ không ngại đối mặt với trắc trở, chỉ cần để họ biết được tương lai sắp tới họ sẽ đạt được những gì, thì họ sẽ lao mình về phía trước, sẵn sàng tìm kiếm cơ hội để đổi đời.

Top con giáp được trời ban lộc, của nả vây quanh, tháng 5 ăn nên làm ra, tháng 6 phúc lộc dồi dào, 3 tháng tới nằm duỗi mà ăn, iền chất như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022 này, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đặc biệt trong 3 tháng tới, tuổi Ngọ sẽ thấy được vận may trong tầm tay, nếu biết phát huy thì thời gian tới thăng hoa lúc nào không hay, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều bước lên một tầm cao mới. Cuối năm nay, những người tuổi Ngọ sẽ thực hiện được ước mơ bấy lâu mà họ ấp ủ. 

Tuổi Dần

Bước vào năm 2022, tuổi Dần phạm cục diện Trực Thái Tuế, khiến đương số đôi khi cũng gặp 1 số bất lợi và trục trặc, nhất là ở các mối quan hệ của họ với họ hàng, người thân, không cẩn thận có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi hoặc để kẻ khác chen chân vào giữa.

Tuy nhiên, do luôn nhạy bén với thời cuộc, không chịu ngồi yên mà thích thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi mục tiêu và nỗ lực thực hiện nó nên về phương diện tài lộc, tuổi Dần lại gặt hái được những kết quả rất khả quan.

Có thể nói, càng gặp thách thức và nghịch cảnh thì tuổi Dần lại càng có nhiều khả năng thể hiện được sự táo bạo và quyết liệt của họ. Cũng vì lý do này mà tuổi Dần thường nằm trong số những con giáp đã không giàu thì thôi, nhưng một khi đã giàu thì sẽ khiến cho nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Top con giáp "uống no lộc trời" trong 45 ngày tới - Làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính khiến cả họ phát hờn

Top con giáp "uống no lộc trời" trong 45 ngày tới - Làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính khiến cả họ phát hờn

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của 3 tuổi này trong 45 ngày tới giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền